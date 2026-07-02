Palinsesti Rai, nuova battuta d’arresto per Affari Tuoi: Stefano De Martino si ferma

Affari Tuoi non va in onda oggi 2 luglio 2026: ecco perché la Rai ha sospeso Stefano De Martino, quando torna il quiz e le novità su Sanremo.

Il palinsesto estivo di Rai 1 continua a subire profonde rimodulazioni a causa dei grandi eventi sportivi internazionali. Nella serata di oggi, giovedì 2 luglio 2026, l’ormai tradizionale appuntamento nell’access prime time con Affari Tuoi non troverà spazio nella programmazione della rete ammiraglia. I vertici di Viale Mazzini hanno infatti disposto una nuova sospensione temporanea del celebre game show per garantire la massima copertura in diretta delle fasi cruciali dei Mondiali di Calcio.

La decisione si inserisce in una strategia editoriale volta a presidiare la prima serata con il grande calcio, nonostante la pesante assenza della Nazionale italiana, non qualificata alla fase finale del torneo. Stasera, a partire dalle ore 20:30, i riflettori dello stadio virtuale di Rai 1 si accenderanno sul delicato match Spagna – Austria, un evento che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico generalista ma che costringe la rete a congelare la sua striscia quotidiana più redditizia in termini di ascolti. Sul fronte opposto, la concorrenza di Canale 5 non muta assetto: la programmazione Mediaset conferma la regolare messa in onda de La Ruota della Fortuna, il quiz guidato da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui, pronto ad approfittare del vuoto lasciato dal competitor.

Il calendario della ripartenza e il futuro di De Martino verso Sanremo 2027

Per gli appassionati del “gioco dei pacchi”, l’attesa per il ritorno in video sarà comunque breve. I palinsesti ufficiali prevedono una vera e propria maratona nel fine settimana per recuperare il terreno perduto: Stefano De Martino, affiancato dalle incursioni comiche di Herbert Ballerina e dalle coreografie di Martina Miliddi, tornerà regolarmente in onda per tre serate consecutive, da venerdì 3 a domenica 5 luglio.

Questa staffetta forzata tra sport e intrattenimento accompagnerà i telespettatori fino alla chiusura ufficiale della stagione, blindata per sabato 18 luglio 2026. Subito dopo, per il conduttore campano inizierà una sessione di riposo estivo quantomai necessaria in vista di un autunno cruciale. Dietro le quinte, infatti, la macchina organizzativa è già in pieno movimento: De Martino è atteso dalla sfida più complessa della sua carriera televisiva, ovvero la direzione artistica e la conduzione del Festival di Sanremo 2027, in programma il prossimo febbraio.