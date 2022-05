Il Festival di Sanremo entra all’Eurovision Song Contest 2022. Il nostro evento musicale per antonomasia si mostra all’Europa (e oltre) non solo perché chi lo vince porta l’Italia in gara dentro una grande manifestazione come l’ESC, ma anche e soprattutto per enfatizzare le sue caratteristiche. Pregi e difetti, dal suo essere spettacolare, imprevedibile, istituzionale.

Durante la seconda semifinale del 12 maggio 2022, dopo una buona parte di esibizioni, lo spettacolo è rifiatato per un breve intervallo che consente a molte emittenti (tra cui Rai) di poter trasmettere un blocco pubblicitario.

Nel frattempo la diretta online sul canale ufficiale YouTube di Eurovision Song Contest e sullo streaming disponibile in lingua originale su Rai Play non si interrompe, e nei pochi minuti di pausa Laura Pausini – chi meglio di lei – ha aperto una parentesi-endorsement sul nostro Festival omaggiando i suoi 72 anni di vita (in questo caso sì, si può parlare di omaggio nel suo vero senso, non come accaduto con il ricordo per Raffaella Carrà).

Lo introduce con l’inconfondibile sigla “Perché Sanremo è Sanremo“, il coro del Pala Olimpico che si unisce al canticchiare della cantante e conduttrice conferma quanto si vuol bene al Festival. Dice:

Praticamente tutti in questo palazzetto conoscono questa musica, ma vorrei spiegare il perché al mondo. Questo è il suono del Festival di Sanremo, un evento straordinariamente magico che coinvolge tutta l’Italia. Ho avuto l’onore di vincerlo quando avevo appena 18 anni ed è stato, per me, l’inizio di tutto.

Lancia una clip con immagini d’epoca, in un incrocio classico tra epoca passata e i giorni nostri. Una voce fuori campo recita: