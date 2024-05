Ci siamo: l’Eurovision 2024 è pronto a farci divertire e ballare anche quest’anno, con le due semifinali e la finalissima che vedono ovviamente l’Italia protagonista con Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo. Raidue e Raiuno seguono l’evento in diretta, per tre serate di spettacolo che ormai sono diventate un appuntamento per milioni di telespettatori. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Eurovision 2024, scaletta 7 maggio

Martedì 7 maggio si tiene in diretta la prima semifinale. Sul palco della dalla Malmö Arena, in Svezia, si esibiscono quindici artisti di altrettanti Paesi. Oltre a loro (e questa è la novità di questa edizione) si esibiscono anche gli artisti dei Big Five, ovvero i Paesi che sono di diritto già alla finale.

Ecco l’ordine di uscita della serata:

Cipro: Silia Kapsis, “Liar”

Serbia: Teya Dora, “Remonda”

Lituania: Sylvester Belt, “Luktelk”

Irlanda: Bambie Thug, “Doomsday Blue”

Prima esibizione dei Big Five, Regno Unito: Olly Alexander, “Dizzy”

Polonia: Luna, “The Tower”

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil, “Teresa & Maria”

Croazia: Baby Lasagna, “Rim Tim Tagi Dim”

Islanda: Hera Björk, “Scared of Heights”

Seconda esibizione dei Big Five, Germania: Isaak, “Always on the Run”

Slovenia: Raiven, “Veronika”

Finlandia: Windows95Man, “No Rules!”

Moldavia: Natalia Barbu, “In The Middle”

Esibizione del Paese ospitante, la Svezia: Markus & Martinus, “Unforgettable”

Azerbaigian: Fahree feat. Ilkin Dovlatov, “Özünlə Apa”

Australia: Electric Fields, “One Milkali (One Blood)”

Portogallo: Iolanda, “Grito”

Lussemburgo: Tali, “Fighter”.

Gli ospiti della prima semifinale sono, in apertura, le superstar eurovisive Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con “Fuego”, lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011 dietro all’Azerbaigian e all’Italia di Raphael Gualazzi, e la spagnola Chanel, bronzo al PalaOlimpico di Torino nel 2022.

Le date delle semifinali e della finale dell’Eurovision 2024 son state annunciate da tempo: le due semifinali vanno in scena martedì 7 e giovedì 9 maggio, mentre la finale sabato 11 maggio.

Dove vedere l’Eurovision 2024?

Le semifinali dell’Eurovision 2024 va in onda dalle 21:00 su Raidue, con il commento di Gabriele Corsi (dalla Svezia) e di Mara Maionchi (da Roma). La finale, invece, va in onda su Raiuno l’11 maggio dalle 20:35, con Corsi e Maionchi in diretta dalla Svezia. È possibile vedere la serata anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Eurovision 2024, Angelina Mango

Angelina Mango, rappresentante dell’Italia, farà la sua comparsa sul palco svedese in due occasioni: durante la seconda semifinale del 9 maggio, quando canterà “La Noia” come ultima delle Big Five in scaletta, e sabato 11 maggio, nella finalissima.

Chi conduce l’Eurovision 2024?

Sul palco svedese nel corso delle tre serate vedremo la presentatrice televisiva e comica Petra Mede (alla sua terza conduzione del concorso dopo le edizioni del 2013 e del 2016) e l’attrice svedese-statunitense Malin Åkerman.

Eurovision 2024, portavoce Italia

Il portavoce dell’Italia, ovvero colui che annuncerà a chi andranno i dodici punti tramite il televoto del pubblico italiano, quest’anno sarà Mario Acampa, già commentatore del Junior Eurovision Song Contest e inviato di Storie Italiane.

La scenografia dell’Eurovision 2024

Il palco di questa edizione è stato allestito dal tedesco Florian Wieder, già ideatore di altre otto scenografie della manifestazione, e da Fredrik Stormby, all’interno della Malmö Arena, struttura che ospita 13.700 posti a sedere.