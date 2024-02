Angelina Mango vince Sanremo 2024 con La Noia. Una vittoria inattesa soprattutto dopo il trionfo di Geolier nella contestata serata cover che l’ha visto superare Angelina che ha cantato La Rondine del padre Pino. E’ la prima donna a vincere il Festival a 10 anni da Arisa con Controvento nel 2014.

Un successo per la ragazza, fresca di partecipazione ad Amici, ma che ha conquistato con la sua presenza scenica e per un pezzo che si è ‘installato’ in memoria. Si parlava alla vigilia di percentuali bulgare per Geolier, che può contare su una fanbase nazionale molto forte, ma vedremo domani la combinazione dei voti.

Ci si augura che la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024 non sia inficiata dai problemi riscontrati da molti utenti per il televoto sia da fisso che da mobile sia nella prima parte della serata, che nel voto della Top Five. Gli utenti non hanno ricevuto la risposta che confermava la registrazione del voto valido: TIM ha garantito però il corretto funzionamento del sistema, attribuendo il malfunzionamento al solo ritardo nella risposta agli utenti. Un problema che ovviamente ha riguardato tutti i concorrenti in gara.

“Un finale a sorpresa”

ha detto Amadeus nel salutare Angelina, visto che la vittoria di Geolier sembrava fin troppo scontata. Il risultato di Geolier al televoto è stato altissimo, ma le altre due componenti della giura (Stampa e Radio) sono stati di un altro avviso.

Al suo arrivo in Riviera, Angelina aveva dichiarato di essere onorata dell’essere in gara a Sanremo e sperava potesse essere un inizio: diciamo che le premesse ci sono.

Sanremo 2024, il podio

Alle spalle di Geolier si sono piazzati

2. Geolier, I’ pe me, Tu p’ te

3. Annalisa, Sinceramente

4. Ghali, Casa mia

5. Irama, Tu no

Anche il cartoncino mostrato da Amadeus conferma l’ordine dei primi cinque posti di Sanremo 2024.

Angelina Mango a Eurovision Song Contest 2024

Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, la cui finale si svolgerà a Malmo l’11 maggio prossimo. Per Angelina Mango inizia un intenso periodo di lavoro. Il pezzo è però accattivante per la platea internazionale: ora bisognerà ‘vestirla’ da ESC.