Sanremo 2025 dall’11 al 15 febbraio: lo slittamento è ufficiale

Il festival di Sanremo 2025 slitta di una settimana: come anticipato da HIT tempo fa, Sanremo 2025 si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025. E’ il DG Rai Roberto Sergio a confermare le indiscrezioni delle ultime settimane, spiegando che non c’è stata possibilità di intervenire su quella che lui stesso ha definito in un post “l’improvvida decisione” della Lega Calcio. I Quarti di Finale di Coppa Italia, in onda su Mediaset, sono stati infatti collocati nella settimana dal 4 all’8 febbraio, quella che sarebbe stata destinata al Festival: da qui la decisione di Rai, presa in accordo con il Comune di Sanremo, di far slittare l’evento di una settimana.

Una decisione non facile, logisticamente complicata, ma che è parsa inevitabile. Il Festival di Carlo Conti, che torna alla direzione artistica e alla conduzione, promette di mettere sempre più la musica al centro dell’evento. Intanto si inizierà con Sanremo Giovani e poi a febbraio, nella seconda settimana del mese, sarà tempo di alzare il sipario del Teatro Ariston.