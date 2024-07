Dal 4 all’8 febbraio 2025 è in calendario la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato fatto nelle scorse settimane dal proprietario del teatro Ariston di Sanremo. Tutto bene? Dall’altro ieri non proprio. E’ infatti stata resa nota dall’AD Rai Roberto Sergio attraverso un post sui social l’intenzione della Lega Calcio di posizionare proprio in quella settimana le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Competizione questa che come è noto -televisivamente parlando- è nelle mani di Mediaset.

Festival di Sanremo e Coppa Italia nella stessa settimana

Dunque il rischio concreto è quello di avere nella medesima settimana due eventi importanti che andrebbero a scontrarsi. Il Festival di Sanremo su Rai1, ovvero l’evento televisivo dell’anno per eccellenza, questa volta governato da Carlo Conti e i quarti di finale di Coppa Italia di calcio su Canale 5. Mentre Roberto Sergio “denunciava” questo rischio però, già si erano attivate interlocuzioni assolutamente informali fra Rai e Lega calcio per capire meglio la situazione ed eventualmente porvi rimedio.

L’ipotesi sul tavolo

La “giustificazione” di Lega calcio circa la sua decisione di posizionare la Coppa Italia in quella settimana è che non ci sarebbero altre date disponibili, stante il forte carico di match che le squadre di calcio devono sopportare fra campionato di calcio e Coppe europee. Si sta facendo dunque strada una ipotesi per dribblare questo problema ed evitare la sovrapposizione di calcio e musica in quella settimana di febbraio.

Festival di Sanremo spostato di una settimana?

L’ipotesi sarebbe quella di spostare il Festival di Sanremo la settimana successiva, ovvero fra l’11 ed il 15 di febbraio. Per ora si tratta di ipotesi, ma se ne sta parlando. Va detto per altro che Festival di Sanremo e Coppa Italia di calcio in onda in contemporanea sarebbe un danno certamente per il Festival e per la Rai, ma anche per Mediaset. Quelle partite di Coppa Italia, pagate certamente non poco da Mediaset, farebbero certamente un ascolto maggiore trasmesse non contro la kermesse canora ligure, con conseguenti introiti pubblicitari maggiori.

Anche per Mediaset sarebbe conveniente evitare lo scontro diretto

Appare dunque conveniente sia per Rai che per Mediaset evitare quel tipo di scontro diretto. Vedremo dunque nelle prossime ore come evolverà la situazione.