Attenzione agli spoiler! soprattutto nelle conferenze stampa. Il Festival di Sanremo in passato ha dato vita – involontariamente o no – a situazioni d’imbarazzo provocate da qualche rivelazione di troppo che ha fatto scuotere l’organizzazione della kermesse. A distanza di circa un mese dall’affidamento a Carlo Conti delle prossime due edizioni di Sanremo prese in mano, in queste ore vengono a galla (un po’ a sorpresa, un po’ no) le date in cui si svolgerà la 75° edizione della manifestazione.

Walter Vacchino, patron del Teatro Ariston di Sanremo, ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa di presentazione degli eventi autunnali/invernali previsti per il 2024/25 nel cinema-teatro. Per la seconda parte della stagione, fra le produzioni chiaramente è compreso anche il Festival, qui Vacchino bruciando sui tempi la Rai (solitamente la prima a comunicare le date), rivela che Sanremo 2025 si svolgerà da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2025.

“Allestiremo il teatro per lo spettacolo degli spettacoli dopo l’ultimo nostro spettacolo in programma, martedì 3 dicembre: il musical Marefuori” ha affermato.

La Rai al momento non ha ancora ufficializzato, ma si attende comunque il tradizionale comunicato con tutte le specifiche del caso.

Sanremo 2025, cosa si sa al momento

Riassumendo ciò che si sa ad ora:

Carlo Conti ritorna al Festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico a distanza di 8 anni dalla sua ultima edizione condotta con Maria de Filippi. A lui sono state affidate sia l’edizione 2024, che la 2025.

Non sarà un Festival di numerosi artisti, o meglio, ce ne saranno in minore quantità rispetto all’anno scorso, come da Conti affermato a Tg1 Mattina Estate.

La gara si dividerà nuovamente in Big e Nuove Proposte con due vincitori, uno per categoria.

Non ci saranno eliminazioni.

Confermata la serata delle cover.

Non dovrebbe essere un Festival delle lunghe durate. Con il ritorno del Dopofestival, le dirette delle cinque serate potrebbero serenamente concludersi attorno all’una del mattino.

Non ci sono ancora indicazioni su: ospiti (anche se Conti vorrebbe puntare sul ritorno di Vasco Rossi) e co-conduzioni.