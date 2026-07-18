Chi l’ha visto?, corsa alla successione di Federica Sciarelli: sfuma Bortone, spunta Iannacone

A Rai3 è iniziato il confronto sul futuro di Chi l’ha visto?, in attesa che l’azienda scelga ufficialmente il volto chiamato a raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli.Secondo quanto riportato da Fanpage, l’ipotesi Serena Bortone avrebbe perso terreno, mentre negli ambienti Rai starebbe acquistando sempre più consistenza il nome di Domenico Iannacone. Tra le candidature più solide

A Rai3 è iniziato il confronto sul futuro di Chi l’ha visto?, in attesa che l’azienda scelga ufficialmente il volto chiamato a raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli.

Secondo quanto riportato da Fanpage, l’ipotesi Serena Bortone avrebbe perso terreno, mentre negli ambienti Rai starebbe acquistando sempre più consistenza il nome di Domenico Iannacone. Tra le candidature più solide resta anche quella di Laura Chimenti, giornalista del Tg1.

Chi l’ha visto?, perché Serena Bortone perde terreno

La possibilità di affidare la conduzione a Serena Bortone si sarebbe raffreddata nelle ultime ore. La giornalista sarebbe stata presa in considerazione durante una prima fase del confronto interno, anche grazie al sostegno di Stefano Coletta, ex direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai.

A incidere sulla sua candidatura non sarebbe il profilo professionale, ma il rapporto non particolarmente disteso con l’attuale dirigenza di Viale Mazzini. Negli ultimi anni, infatti, non sono mancate tensioni legate alla collocazione e alla linea editoriale dei suoi programmi. Dalla Rai, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali né sui nomi in corsa né sui tempi della decisione.

La scelta resta particolarmente delicata. Chi l’ha visto? è uno dei programmi più riconoscibili di Rai3 e da decenni unisce servizio pubblico, cronaca, appelli delle famiglie, casi giudiziari e memoria collettiva. Dopo la lunga conduzione di Federica Sciarelli, caratterizzata da uno stile asciutto e investigativo, individuare un nuovo volto significa intervenire su un equilibrio ormai consolidato agli occhi del pubblico.

Avanza Domenico Iannacone

Tra i nomi emersi più recentemente c’è quello di Domenico Iannacone. La sua candidatura sarebbe entrata nel confronto interno dopo alcune valutazioni maturate in Rai e in seguito alle dichiarazioni pubbliche di Carlo Freccero.

Ospite del programma radiofonico Amici e Nemici su Radio 24, l’ex dirigente Rai ha indicato Iannacone come un profilo in grado di imprimere una direzione diversa alla trasmissione. Freccero ha definito la sua proposta una “provocazione”, precisando però che non si tratterebbe di una semplice boutade.

A suo giudizio, Iannacone possiede una straordinaria capacità di entrare in empatia con le persone e potrebbe orientare Chi l’ha visto? verso un racconto più umano, meno concentrato sull’inchiesta pura e maggiormente attento alle storie di chi è coinvolto.

Una scelta di questo tipo rappresenterebbe una discontinuità rispetto alla stagione di Sciarelli, senza necessariamente trasformarsi in uno strappo: cambierebbe soprattutto il tono del programma.