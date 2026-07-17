Addio ad Alessandro Medici, il cordoglio del mondo di Temptation Island

Alessandro Medici, ex volto di Temptation Island 2020, è morto nelle scorse ore nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colto da un malore improvviso. La notizia ha lasciato senza parole amici, familiari ed ex compagni del reality di Canale 5, che sui social hanno iniziato a pubblicare foto, ricordi e messaggi di cordoglio. Prima poche righe, poi le immagini insieme. E il dolore, condiviso da chi con lui aveva mantenuto un legame anche lontano dalle telecamere.

Alessandro Medici è morto, lo shock tra gli ex protagonisti di Temptation Island

La scomparsa di Alessandro Medici ha colpito soprattutto il gruppo nato attorno all’edizione 2020 di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia e seguita, come spesso accade, da milioni di telespettatori. Medici aveva partecipato al programma insieme all’allora compagna Sofia Calesso, con cui aveva vissuto una relazione durata dieci anni. Dopo la fine dell’esperienza televisiva, il suo nome era rimasto legato a quel percorso, ma anche a una rete di rapporti personali che, a giudicare dai messaggi pubblicati in queste ore, non si era mai davvero spezzata.

La notizia è arrivata all’improvviso. Chat, telefonate, incredulità. “Mi si è gelato il sangue”, ha scritto Bisciglia. Una frase secca, istintiva. Di quelle che dicono più di tanti discorsi.

Filippo Bisciglia ricorda Alessandro: «Un uomo buono, educato e carino con tutti»

Tra i primi a salutare Alessandro Medici c’è stato proprio Filippo Bisciglia, volto storico di Temptation Island. Il conduttore ha pubblicato sui social una foto insieme all’ex concorrente e un messaggio pieno di affetto: “Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono sempre. Educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi, sei sempre stato presente”.

Parole semplici, senza frasi costruite. Dentro c’è il racconto di un rapporto rimasto vivo anche dopo il programma. Nel mondo dei reality, spesso, i legami durano il tempo delle luci accese. In questo caso no. Il ricordo di Bisciglia restituisce l’immagine di una presenza discreta, costante, fatta di messaggi, saluti, attenzioni. Piccole cose. Quelle che, alla fine, restano.

Sofia Calesso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: quei legami nati dopo il reality

A rendere omaggio ad Alessandro Medici è stata anche Sofia Calesso, la sua ex compagna, con cui aveva condiviso un lungo pezzo di vita prima e durante Temptation Island 2020. Il loro percorso nel programma era stato seguito con attenzione dal pubblico, ma nelle ore del lutto la televisione è passata in secondo piano. Davanti c’è una storia personale, molto più grande. Anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, conosciuti proprio in quell’edizione, hanno voluto ricordarlo pubblicamente. Antonella ha detto di essere “molto addolorata” e ha raccontato che i contatti erano continuati nel tempo, tra messaggi e incontri alle feste di compleanno.

“Non c’eravamo sentiti ancora dopo che ero uscita dal Grande Fratello, mi aveva mandato un messaggio e mi dispiace tanto di non avergli parlato”, ha ammesso. Poi il ritratto, affettuoso: “Alessandro era una persona dolce, generosa, amorevole, affettuosa, bella, una persona squisita”. Pietro Delle Piane ha parlato invece di un’amicizia vera, non di un rapporto rimasto fermo al programma. “L’ho sentito poco tempo fa, abbiamo avuto una lunga telefonata. Eravamo amici, prima di tutto”, ha spiegato, ricordando anche alcuni giorni trascorsi insieme in Umbria con Sofia e Antonella.

Le ultime ore e il ricordo di Alessandro Medici lontano dalle telecamere

Secondo quanto riferito da Pietro Delle Piane, la notizia della morte di Alessandro Medici gli sarebbe arrivata nelle prime ore del mattino con un messaggio di Lorenzo Amoruso. L’attore ha poi raccontato di aver ricevuto altre comunicazioni da persone del gruppo e di aver sentito Antonella Elia poco dopo. Sulle circostanze della morte, per ora, restano soltanto le informazioni riferite dagli amici e da chi è stato contattato nelle ore successive. Medici si sarebbe sentito male intorno alle 5 del mattino e avrebbe chiesto aiuto ai genitori. Sempre secondo Delle Piane, l’intervento sarebbe stato reso più difficile dall’assenza di un doppione delle chiavi di casa.

“Quando sono arrivati sul posto e hanno aperto la porta era già morto”, ha detto l’attore, parlando di una morte improvvisa, difficile da accettare. Nei ricordi condivisi in queste ore emerge anche un dettaglio privato: Alessandro era diventato nonno, forse per la seconda o la terza volta, e nelle conversazioni con gli amici appariva sereno. Lontano dai falò di confronto e dal racconto televisivo, resta l’immagine di un uomo descritto come presente, gentile, capace di tenere vivi i rapporti nel tempo. “Dolce Alessandro”, lo ha chiamato Delle Piane. Due parole. E forse bastano.