Amici, c’è la sostituta di Anna Pettinelli: è un’ex allieva

Per la prossima edizione del talent Amici, Maria De Filippi avrebbe individuato la nuova maestra di canto che sostituirà Anna Pettinelli: si tratta di un’ex allievaIl settimanale Chi è stato il primo a parlare dell’uscita di Anna Pettinelli dal corpo docente, con un possibile approdo a Tale e Quale Show su Rai 1. E a quel punto la domanda diventa

Per la prossima edizione del talent Amici, Maria De Filippi avrebbe individuato la nuova maestra di canto che sostituirà Anna Pettinelli: si tratta di un’ex allieva

Il settimanale Chi è stato il primo a parlare dell’uscita di Anna Pettinelli dal corpo docente, con un possibile approdo a Tale e Quale Show su Rai 1. E a quel punto la domanda diventa inevitabile: chi può prendere quel posto senza rompere gli equilibri del programma? Secondo le voci rilanciate da All Music Italia, il nome che torna con più forza è proprio quello di Giordana Angi, che ad Amici non è mai stata una presenza marginale.

Amici, dal banco alla direzione artistica: perché Giordana Angi resta la candidata più credibile per la cattedra

Il legame tra Giordana Angi e Amici parte da lontano. Ed è proprio questo, con ogni probabilità, il punto che pesa di più nella sua candidatura. Sette anni fa entrò nella scuola da allieva, dopo una gavetta già cominciata e una partecipazione a Sanremo Giovani 2012. Arrivò fino in finale, chiudendo al secondo posto dietro Alberto Urso, ma portandosi a casa il premio della critica assegnato dalle testate giornalistiche. Da allora non si è mai davvero staccata dal programma. Anzi. È rimasta nell’orbita del talent, spesso in ruoli centrali anche se meno esposti. Prima come coach ad Amici Celebrities, poi dietro le quinte, tra audizioni, lavoro sugli inediti, affiancamento artistico ai ragazzi e scelta dei brani. Un percorso graduale, senza strappi, ma evidente per chi conosce bene la macchina del programma.

Negli anni Giordana Angi ha anche firmato brani per alcuni allievi passati dalla scuola, tra cui “Tienimi stanotte” di Luigi Strangis e “Cuore bucato” di Nicolò Filippucci, e ha lavorato alla direzione artistica degli album legati al vivaio di Amici. Non un incarico di facciata, ma un lavoro concreto, quotidiano, spesso decisivo.

Nel 2022 è entrata in 21co, l’etichetta collegata all’universo del talent, tra i fondatori insieme a Mamo Giovenco, Emanuela Sempio, Briga, Gabriele Costanzo e Fascino, con il ruolo di A&R. L’anno dopo ha scelto di uscire dal progetto e trasferirsi a Londra, dove ha pubblicato l’album “She’s So Great” e aperto 21 date del tour europeo di Sting. Una parentesi lontano dall’Italia, sì, ma non una chiusura con Amici.

Il ritorno nel 2024 nel cantiere artistico di Amici l’ha riportata subito al centro. In più occasioni è comparsa anche in video, mentre seguiva gli allievi durante le lezioni con i professionisti o li accompagnava nella costruzione del repertorio. Ed è da quel momento che il suo nome ha iniziato a circolare con continuità anche per una possibile cattedra.

Se Anna Pettinelli dovesse davvero lasciare, puntare su una figura che conosce già bene i meccanismi del programma avrebbe una logica precisa: ridurre i tempi di assestamento, mantenere il linguaggio interno della scuola e affidarsi a un profilo che ha già rapporti con talenti, autori e produzione.

In ambienti vicini al programma, almeno stando alle ricostruzioni pubblicate in queste ore, la sintesi è una: “metterebbe tutti d’accordo”. Per ora, va ribadito, si resta nel campo delle indiscrezioni. Ma nel mosaico di Amici 2026, il nome di Giordana Angi oggi appare il più solido.