Affari Tuoi si ferma ancora: le date degli stop di luglio e quando torna De Martino

Affari Tuoi si ferma per i Mondiali 2026: ecco i nuovi stop di luglio per il quiz di Rai 1 tra repliche e proteste dei fan. Gerry Scotti cresce negli ascolti, ma Stefano De Martino è confermato per la prossima stagione.

La programmazione estiva di Affari Tuoi su Rai 1 sta subendo continue variazioni a causa della trasmissione dei Mondiali di Calcio 2026. La scelta della rete di alternare puntate inedite, repliche e sospensioni totali per fare spazio alle partite ha scatenato le proteste degli spettatori sui social network.

Dopo la replica del 5 luglio e lo stop del 6 luglio, il gioco dei pacchi non andrà in onda né giovedì 9 luglio, a causa di una partita del torneo, né domenica 12 luglio, serata della finale dei Mondiali. La fine della stagione è fissata ufficialmente per il 19 luglio, mentre la nuova edizione partirà il 6 settembre 2026.

Calo negli ascolti e polemiche sui casting

Questo calendario irregolare ha favorito la concorrenza diretta: su Canale 5, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti ha registrato una crescita negli ascolti nelle ultime settimane. Inoltre, il programma della Rai è finito al centro del dibattito mediatico dopo le accuse di una aspirante concorrente, che ha dichiarato pubblicamente di aver subito discriminazioni durante i provini per il cast.

Nonostante le polemiche e la concorrenza, la Rai ha confermato ufficialmente Affari Tuoi come titolo di punta nei palinsesti 2026/2027, con Stefano De Martino confermato alla conduzione.