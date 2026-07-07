4 di Sera Weekend: Francesca Barra lascia la conduzione, i motivi

Il pubblico di Rete 4 ha assistito a un momento di profonda e autentica commozione televisiva. Durante l’ultimo appuntamento domenicale con 4 di Sera Weekend, la giornalista e conduttrice Francesca Barra ha scelto la via della totale trasparenza con i propri telespettatori, annunciando in diretta la decisione di abbandonare anzitempo la guida del talk show. Una scelta sofferta ma necessaria, dettata dall’urgenza di mettere al primo posto gli affetti più cari e la propria stabilità emotiva in un frangente personale particolarmente complesso.

Le ragioni di uno stop: la priorità alla famiglia e il ricordo del padre

Dietro la dolorosa decisione della professionista quarantaduenne c’è una ferita profonda e ancora aperta: la recente scomparsa del padre, figura centrale e baricentro della sua esistenza. La perdita, avvenuta solo poche settimane fa, ha spinto la giornalista a rivalutare le proprie priorità quotidiane. L’obiettivo principale, in questo momento, è quello di fare ritorno in Basilicata per garantire vicinanza e supporto alla madre, rimasta sola dopo oltre mezzo secolo di matrimonio.

Il legame con Roberto Poletti e la vicinanza dell’azienda

L’annuncio ha svelato anche il solido rapporto umano nato dietro le quinte della trasmissione. Francesca Barra ha salutato con sincero affetto il collega di scrivania Roberto Poletti, elogiando la rara sintonia professionale e personale costruita nel corso delle ultime stagioni. Dal canto suo, il giornalista non ha nascosto la propria commozione, confermando di essere a conoscenza della situazione e rassicurando la platea televisiva sul fatto che non si tratta di un addio definitivo, bensì di un semplice arrivederci.

Nelle prossime settimane, la conduzione del contenitore d’informazione estivo graverà interamente sulle spalle di Poletti, mentre Mediaset e la testata Videonews hanno espresso totale solidarietà e comprensione nei confronti della scelta della giornalista. Per il futuro prossimo, l’attività professionale della conduttrice si concentrerà principalmente sulla scrittura, in attesa di ritrovare il giusto equilibrio per un ritorno davanti alle telecamere.