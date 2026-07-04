Lutto a “È sempre mezzogiorno”: addio a Dimitri Tollini, storico braccio destro di Antonella Clerici

Lutto per Antonella Clerici: scompare Dimitri Tollini, storico collaboratore e braccio destro a È sempre mezzogiorno. Il doloroso addio della conduttrice.

Il mondo della televisione italiana e la squadra di È sempre mezzogiorno si stringono attorno ad Antonella Clerici per la scomparsa di Dimitri Tollini. Storico assistente, collaboratore e figura di riferimento dietro le quinte del programma di Rai 1, Tollini è venuto a mancare prematuramente dopo aver affrontato una malattia.

A dare il doloroso annuncio è stata la stessa conduttrice attraverso i propri canali social, scatenando un’ondata di affetto e cordoglio da parte del pubblico e di numerosi colleghi del piccolo schermo, tra cui Giovanna Civitillo, per lungo tempo nel cast della trasmissione del mezzogiorno.

Un sodalizio umano e professionale lungo trent’anni

Il legame tra Antonella Clerici e Dimitri Tollini affondava le radici nell’estate del 1998, quando i due si incontrarono per la prima volta in Romagna. Da quel momento era nato un sodalizio professionale e personale quasi trentennale, tanto che nell’ambiente televisivo la coppia era considerata un binomio inscindibile.

Più che un assistente, Tollini ha rappresentato per la presentatrice un vero e proprio braccio destro e un confidente profondo. Un percorso di vita condiviso non solo nei corridoi degli studi televisivi, ma anche nei viaggi e nelle scelte private, caratterizzato da una quotidianità fatta di totale complicità.

Il ricordo e il ringraziamento alle strutture sanitarie

Nel suo messaggio di addio, Clerici ha espresso il senso di smarrimento e il vuoto profondo lasciato da una perdita così rapida e improvvisa, accompagnando le sue parole con una traccia musicale cantata proprio dal collaboratore. Nonostante il momento di forte sofferenza, la conduttrice ha voluto manifestare profonda gratitudine per il percorso umano vissuto insieme.

In chiusura della nota di saluto, è stato rivolto un ringraziamento pubblico al personale medico e alle realtà che hanno seguito Tollini durante il percorso della malattia, citando espressamente l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), l’associazione Vidas Cure Palliative e la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Solo un mese fa, in occasione dell’anniversario della trasmissione di Rai 1, lo stesso Tollini aveva condiviso sui social l’orgoglio e l’emozione di far parte di quella che considerava una vera e propria famiglia televisiva.