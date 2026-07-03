Fabio Fazio, Che Tempo che Fa: arriva la decisione ufficiale per la prossima stagione

Il panorama televisivo italiano si appresta a definire gli assetti della prossima stagione con la presentazione dei nuovi palinsesti delle principali emittenti. In un contesto in cui diverse figure di primo piano del piccolo schermo vivono una fase di transizione e incertezza sul proprio futuro professionale, arrivano le prime conferme ufficiali sul fronte Discovery. Fabio Fazio estenderà la propria presenza nella prima serata del Nove con un secondo appuntamento settimanale.

L’andamento degli ascolti registrato nell’ultimo anno, dopo il passaggio del conduttore ligure dalla Rai alla rete di punta di casa Warner Bros. Discovery, ha spinto i vertici aziendali ad ampliare lo spazio concesso alla squadra di Che Tempo Che Fa. Il talk show domenicale manterrà la sua collocazione originaria, ma a questo si aggiungerà un secondo format autonomo.

Nasce lo spin-off del mercoledì incentrato sul format del “Tavolo”

La novità principale della programmazione della prossima stagione riguarda la nascita di un vero e proprio spin-off del programma principale. Ogni mercoledì sera, la prima serata del Nove sarà occupata da una trasmissione interamente dedicata al segmento conclusivo della formula domenicale, storicamente noto come “Il Tavolo”.

Questa parte dello show, caratterizzata da un’atmosfera conviviale e da una struttura legata all’improvvisazione, all’intrattenimento leggero e alla comicità, si distaccherà dalla puntata madre per assumere una propria autonomia di palinsesto. Negli anni, il segmento ha visto la partecipazione regolare di un gruppo di ospiti fissi e ricorrenti, tra i quali figurano Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Simona Ventura, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Max Giusti, Orietta Berti e Alessia Marcuzzi.

Attraverso una nota ufficiale diramata dall’emittente, lo stesso Fabio Fazio ha confermato la partenza del progetto per la prossima stagione, definendo la doppia collocazione settimanale come un esperimento volto a intercettare una nuova fascia di pubblico nel prime time del mercoledì.