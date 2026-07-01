Federica Sciarelli dice addio a “Chi l’ha visto?”: le anticipazioni dell’ultima puntata della 38ª stagione

Un pezzo di storia della televisione pubblica si appresta a chiudere il suo cerchio. Questa sera, mercoledì 1º luglio, va in onda su Rai 3 l’ultimo appuntamento stagionale con “Chi l’ha visto?“, una puntata destinata a rimanere impressa nella memoria dei telespettatori non solo per la delicatezza dei casi trattati, ma anche per il suo forte valore simbolico. Sarà infatti l’ultima volta al timone per Federica Sciarelli, che saluta definitivamente il programma dopo ben 22 anni di straordinaria conduzione, lasciando un’eredità giornalistica difficilmente eguagliabile.

Forte degli ottimi ascolti della scorsa settimana, che hanno registrato oltre 1,2 milioni di spettatori con l’8,7% di share, la trasmissione darà inizio alla sua prima serata a partire dalle ore 21.15 (disponibile anche in streaming su RaiPlay), alternando come sempre la stretta cronaca ai consueti appelli in diretta.

Il mistero della giudice Francesca Ercolini: spuntano documenti inediti

Il focus principale della serata sarà dedicato al giallo sulla morte di Francesca Ercolini. Trovata senza vita nella sua abitazione quattro anni fa, la vicenda della giudice era stata inizialmente rubricata e archiviata come un tragico suicidio.

Tuttavia, la svolta nelle indagini è arrivata di recente con la riesumazione della salma e lo svolgimento di una nuova, approfondita autopsia. Elementi che hanno costretto la magistratura a riaprire il fascicolo, che oggi conta sei indagati. Federica Sciarelli mostrerà nel corso della diretta alcuni documenti esclusivi e mai visti prima, che potrebbero ribaltare definitivamente i vecchi scenari investigativi.

Omicidio Alessandra Ollari: il giallo dell’osso ioide e la richiesta di archiviazione

Altro caso centrale sarà quello di Alessandra Ollari, la donna rinvenuta cadavere in un prato poco distante dalla sua casa a sette mesi dalla scomparsa. Se in un primo momento il decesso sembrava avvolto nel mistero, una nuova consulenza antropologica ha recentemente tracciato una strada ben precisa: si è trattato di omicidio.

I medici legali hanno infatti riscontrato la frattura dell’osso ioide, lesione avvenuta quando la donna era ancora in vita e tipica dei casi di strangolamento. Nonostante la certezza del delitto, la Procura ha avanzato una richiesta di archiviazione motivata dall’assenza di prove schiaccianti che possano identificare l’assassino. La trasmissione proverà a fare luce sui punti d’ombra che ancora circondano la vicenda.

Caso Elisa Claps: Filomena in studio a caccia delle complicità

La chiusura di stagione riporterà in primo piano anche uno dei fatti di cronaca più dolorosi e longevi del nostro Paese: l’omicidio di Elisa Claps, la studentessa di Potenza il cui corpo rimase occultato per ben 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.