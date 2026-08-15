Herbert Ballerina, una nuova stagione da protagonista: il potere della risata contro i pregiudizi

Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, si prepara a vivere un’altra stagione televisiva da protagonista. L’attore comico ha riportato in auge il nosense sul piccolo schermo contro pregiudizi e scetticismo.

Luigi Luciano, per tutti, Herbert Ballerina. Comico, non soltanto. Ormai non più. Si è fatto largo nella tv generalista partendo al fianco di Maccio Capatonda con i trailer demenziali trasmessi dalla Gialappa’s Band. Un uomo in grado di riscattare la comicità surreale in televisione prendendo le mosse da grandi maestri come Nino Frassica. Quella di Arbore è una scuola televisiva che ha ritrovato anche con Stefano De Martino.

Il quale lo ha portato prima a Stasera Tutto È Possibile, poi al Bar Stella e ora ad Affari Tuoi dove svolge il ruolo di outsider con merito e capacità. Le sue battute e altrettante uscite dialettali danno alla partita un altro ritmo e uno spirito diverso. Presenza che, in qualche maniera, ha fatto crescere in modo esponenziale i dati in access prime time. Insomma Herbert Ballerina fa la differenza e se ne stanno accorgendo tutti.

Herbert Ballerina e la comicità surreale

Quello che non riesce a portare in televisione lo conserva per il teatro o il cinema. La prossima stagione, per lui, sarà un’altra opportunità per affermare il proprio talento. Al cinema con Pieraccioni e non solo, in teatro con uno spettacolo tutto suo e in televisione accanto a De Martino. Sognando, magari, anche un debutto a Sanremo: non canterà, questo lo ha promesso, ma una capatina come ospite in quota comica la farebbe volentieri.

La sua presenza è il riscatto di una determinata arte, quella della gheggheria che serve battute nude e crude nella loro assurdità, non sempre apprezzata o compresa. Quello che sta cercando di fare Luigi Luciano lo fanno anche altri suoi colleghi. Si veda Valerio Lundini. I risultati, in Rai, sono molto diversi: ciò che conta è la capacità di abbattere con una risata scanzonata i pregiudizi di chi pensava che un repertorio del genere non avrebbe più fatto la differenza sul piccolo schermo.

Nuova frontiera dell’intrattenimento

Nino Frassica è il primo esponente televisivo di un determinato approccio, ma con tali risvolti anche attuali la sua eredità è al sicuro. Il futuro mette alla prova lo spettatore e Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, è la prova che si può tornare a ridere e intrattenere grazie al teatro dell’assurdo senza risultare anacronistici. La prossima stagione riparte da questa certezza che, per lui e per il pubblico di Viale Mazzini, non è poco. Anzi, forse, è tutto.