Gioia Giovanatti nuova maestra di Ballando con le Stelle: chi è e perché può sostituire Alessandra Tripoli

Gioia Giovanatti entra nel cast dei maestri di Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato il 13 agosto 2026 sui canali social del programma di Rai 1, in vista della nuova edizione autunnale condotta da Milly Carlucci. Una novità che, con ogni probabilità, si lega all’assenza di Alessandra Tripoli, che ha annunciato la seconda gravidanza. Per Giovanatti è un passaggio importante: dalla danza sportiva e dal corpo di ballo al ruolo più esposto, quello di maestra accanto a un volto famoso.

Gioia Giovanatti a Ballando: l’annuncio social di Rai 1 e il debutto in autunno

L’arrivo di Gioia Giovanatti a Ballando con le Stelle 2026 è stato comunicato con un breve video pubblicato sui profili ufficiali dello show. Una presentazione semplice, diretta, senza troppi giri di parole. «Sono felice di annunciarvi che sarò una delle maestre di Ballando con le Stelle», ha detto la ballerina davanti alla telecamera. Poi ha raccontato di ballare da quando era “piccolissima” e di aver lavorato, negli ultimi anni, “in giro per il mondo”.

Il debutto è atteso nella prossima edizione autunnale di Rai 1, ancora una volta affidata a Milly Carlucci. A Ballando, ormai da tempo, i maestri non sono semplici partner in pista: diventano parte del racconto, volti riconoscibili, spesso decisivi nel percorso dei concorrenti. Giovanatti ha promesso di “mettercela tutta” e di voler trasmettere al pubblico la passione per il suo lavoro. Frasi da debutto televisivo, certo. Ma anche il segnale di un cambio di passo: da professionista della danza a guida di una coppia in gara.

Chi è Gioia Giovanatti: danze standard, titoli italiani e finale mondiale

Il nome di Gioia Giovanatti è noto nel mondo della danza sportiva. È una professionista internazionale WDSF, la federazione di riferimento per le competizioni, ed è specializzata nelle danze standard. Parliamo di una disciplina fatta di tecnica, controllo, postura e linee pulite. Valzer, tango, quickstep: un repertorio lontano dall’improvvisazione televisiva, ma prezioso quando bisogna insegnare a ballare a chi parte da zero.

Nel suo percorso ci sono titoli italiani nelle danze standard e una finale al Campionato del Mondo Standard in Giappone. Risultati che raccontano una carriera solida, costruita sulle gare e non solo sul palcoscenico televisivo. A Ballando con le Stelle, però, il talento non basta. Un maestro deve saper spiegare, correggere, adattare i passi al concorrente e tenere insieme tecnica e spettacolo. Anche quando la diretta non perdona.

Da Amici a Ballando: la tv prima del ruolo da maestra

Prima dell’annuncio come nuova maestra, Gioia Giovanatti aveva già lavorato in televisione. Secondo la scheda diffusa dai media di settore, è stata a Ballando con le Stelle nel 2017 e nel 2018, prendendo parte anche ad alcuni momenti speciali del programma. Tra questi, l’esibizione con Gabriel Garko nella formula del “ballerino per una notte”. Allora era una presenza meno centrale, ma utile per conoscere palco, tempi e meccanismi dello show.

Nel 2019 è poi entrata nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Un’altra esperienza importante, anche se diversa: il talent di Canale 5 ha ritmi più serrati, legati alla scuola, alle prove e alle coreografie di gruppo. Per una danzatrice, una palestra vera. Il ritorno a Ballando ha quindi il sapore di una promozione. Giovanatti non sarà soltanto parte di una coreografia: dovrà costruire un percorso di coppia, settimana dopo settimana.

Alessandra Tripoli incinta: perché Gioia Giovanatti può prendere il suo posto

Il nodo riguarda il possibile cambio con Alessandra Tripoli, una delle maestre più amate e riconoscibili di Ballando con le Stelle. La produzione non ha parlato apertamente di sostituzione, ma gli elementi portano in quella direzione. Tripoli ha annunciato la sua seconda gravidanza e già a luglio aveva lasciato intendere che, nella nuova edizione, avrebbe potuto esserci “in altre vesti”. «Mi mancherebbe troppo», aveva detto, senza però indicare un ruolo preciso.

Per Alessandra Tripoli, nel programma dal 2014, il rapporto con il pubblico è forte. Nel 2018 ha vinto in coppia con Cesare Bocci; nell’ultima edizione ha ballato con Filippo Magnini, arrivando al quarto posto. Una sua assenza dalla pista, quindi, si noterebbe. L’ingresso di Gioia Giovanatti sembra andare nella direzione di una continuità tecnica, con un volto nuovo da inserire nel gruppo dei maestri. Intanto la nuova stagione prende forma anche sul fronte concorrenti: tra i nomi indicati come ufficiali ci sono Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri ed Eugenio Finardi. Per le conferme definitive bisognerà aspettare. Ma una novità, intanto, è già certa: in pista arriva Gioia Giovanatti.