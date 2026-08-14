Mediaset, la Coppa Italia in palinsesto: tutte le partite in chiaro anche per la stagione 2026/2027

Mediaset, la Coppa Italia riparte da Cologno Monzese: l’azienda di Pier Silvio Berlusconi si è assicurata ancora tutti i match in chiaro della manifestazione con programmi dedicati nel pre e post gara.

Mediaset punta sul calcio e lo fa in maniera consapevole. Aver tolto la Coppa Italia alla Rai ormai da qualche anno implica una responsabilità sempre maggiore. Gli ascolti pagano, specialmente nella fase più calda della manifestazione, quando cominciano a scendere in campo le squadre testa di serie. La Coppa Nazionale, comunque, rimane un evento atteso e un trofeo che garantisce un lustro particolare. Non fosse altro che chi vince, poi, può andarsi a giocare la Supercoppa insieme alla vincente del campionato.

Il nuovo regolamento delle FinalFour, nel recente passato, ha ampliato e modificato gli equilibri. Insomma, la Coppa Italia (da guardare) piace a tutti e Mediaset studia un piano specifico per tutte le gare. Si comincia dal 14 agosto 2026 con i 32esimi di finale per poi andare avanti con tutte le fasi fino all’ultimo atto di maggio prossimo di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sede è sempre quella dello Stadio Olimpico di Roma designato, ormai, campo neutro per l’evento.

La Coppa Italia torna su Mediaset

Una cavalcata sportiva che accompagnerà gli estimatori anche televisivamente per tutta la stagione con Cologno Monzese in prima linea. Le reti dell’azienda gestiranno anche il pre e post gara di ogni fase del torneo con format dedicati: approfondimento, analisi e interviste ai protagonisti. Insieme di possibilità che coinvolgono il telespettatore medio da anni e portano ascolti in cascina, un tesoretto che a oggi permette a Mediaset di strutturare un’offerta sempre più dettagliata. Una base da cui ripartire che mette al centro lo sport in chiaro e consente al calcio di effettuare una sferzata anche sul piano catodico.

Le manifestazioni sportive, con particolare attenzione al calcio giocato, diventano un catalizzatore mediatico e portano all’azienda di Pier Silvio Berlusconi un fatturato sempre crescente anche in termini di sponsor. La partnership con Frecciarossa e altri brand di riferimento è stata un sodalizio professionale duraturo e ampliato su più aspetti. Ora per Cologno Monzese è il momento di allargare gli orizzonti e dall’estate all’inverno mettere in atto l’ennesima stagione sportiva con la Coppa Italia elemento centrale.

Lo sport nel palinsesto

Il profilo della coppa nazionale è anche un gancio che porta alla Serie A. Le partite non sono disponibili in chiaro, ma le finestre di informazione sportiva andranno di pari passo agli eventi dedicati. La Coppa Italia fa da collante alla massima serie. Un “passo a due” che comincia in pieno agosto per terminare a maggio prossimo. Stessa traversata, diversa ambizione. Mediaset resta al fianco dello sport italiano. Il fischio d’inizio sta per arrivare.