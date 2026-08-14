Ballando Con Le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci: Noemi Bocchi quarta concorrente, Totti tifoso speciale | VIDEO

Era nell’aria da qualche settimana, c’era stata un’indiscrezione su alcuni organi di informazione, ma mai nessuna conferma. Ora è arrivata l’ufficialità: Noemi Bocchi è la quarta concorrente di Ballando Con Le Stelle. A lanciare l’anticipazione è stato il cronista Gabriele Parpiglia all’interno della sua newsletter. Ci sono stati dei contatti fra l’attuale compagna di Francesco Totti e la redazione del programma targato Ballandi Entertainment.

Alcuni aspetti contrattuali sono stati limati e Bocchi può così annunciare la sua partecipazione al programma: la donna è la quarta concorrente della nuova edizione, la numero 21. Prima di lei sono stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi. Lady Totti arriva a Saxa Rubra con grandi aspettative e altrettanta curiosità. I fan vogliono capire come si comporterà sulla pista da ballo. Questa per lei è l’occasione di farsi conoscere anche sotto un’altra veste, non solo come fidanzata di Francesco Totti. Anche se entra a far parte del cast con tale attributo, di per sè molto pesante perchè mette sotto i riflettori anche la figura dell’ex attaccante della Roma.

Noemi Bocchi a Ballando Con Le Stelle

Un tifoso speciale che guarderà la sua dolce metà da casa, già scherza con lei sull’evento e la partecipazione al programma. Si evince una complicità perfetta tra loro, lo dimostra anche il video social che l’ormai nota insegnate di padel ha pubblicato per annunciare la sua prossima presenza su Raiuno. “Ma che te sei operata all’anca?”, scherza Francesco Totti mentre Bocchi è intenta a imitare Micheal Jackson nel moonwalking. “Mi ha chiamato Milly per andare a Ballando Con Le Stelle!”, risponde immediatamente lei. “Lascia perde’, amo’!” chiosa laconico l’ex Capitano della Roma.

Insomma il colpaccio è servito: Noemi Bocchi va ad arricchire un cast ancora da svelare nella sua completezza, ma un nome del genere garantisce sicuramente appeal e curiosità. Infatti gli utenti hanno già cominciato a polarizzare il dibattito: chi pensa sia una buona idea vedere Bocchi sulla pista da ballo e chi, invece, ritiene sia stato un invito azzardato. Il dibattito è appena comincxiato anche se la speranza per il pubblico di Ballando Con le Stelle è rivedere francesco Totti ospite. Magari anche soltanto in qualità di “ballerino per una notte”.