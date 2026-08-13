Francesco Gabbani, malore durante un concerto: le condizioni del cantante dopo lo stop forzato a Letojanni | VIDEO

Francesco Gabbani è pronto per la nuova stagione di XFactor: il cantautore sarà nuovamente al tavolo dei giudici per uno dei talent show più attesi. Prima, però, c’è la tournée estiva e in questo caso l’artista ha dato qualche preoccupazione ai fan. Nello specifico Gabbani era impegnato nel portare a termine la propria partecipazione al Letojanni Summer Festival in provincia di Messina. Il celebre cantautore ha cominciato la sua esibizione come da programma, dopo appena cinque brani la musica si è dovuta fermare.

Un malore improvviso ha attanagliato l’artista che ha chiamato i soccorsi, i quali hanno agito prontamente. Gabbani saluta tutti in anticipo e se ne va d’urgenza, direzione: l’ospedale più vicino. L’ultima parola spetta ai medici. Grande sgomento in quel frangente tra il pubblico, nessuno si aspettava un imprevisto di simile portata. Passano le ore, la serata finisce in archivio e prima di pranzo – dopo una nottata di accertamenti e analisi fatte in tranquillità – Gabbani torna sui social per spiegare ai fan e anche agli interessati cosa sia effettivamente accaduto durante il live di Letojanni.

Francesco Gabbani, malore improvviso a Letojanni

Poche parole e una spiegazione diretta da parte del cantante: “Ehilà, volevo tranquillizzarvi. Sono vivo. Come avrete potuto immaginare, ieri sera durante il concerto ho avuto un malore. Questo non mi ha permesso di continuare a stare sul palco, sono molto dispiaciuto perchè non mi era mai capitato nulla di simile prima. Non in questo modo, almeno. Mi dispiace per quanto è accaduto, sapete quanto tenga alla dimensione live e all’interscambio di emozioni con i fan”.

Prima le scuse, poi la rassicurazione: “Io sto bene e quindi ho tutta l’intenzione di tornare sul palco e portare a termine il concerto in programma a Sant’Angelo di Brolo. Ringrazio la meravigliosa squadra di soccorso che ha permesso di farmi arrivare all’ospedale più vicino per le cure”. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, ma Gabbani non ha finito. Ci sono altre date in programma per completare il tour estivo. Al momento non sono state apportate modifiche all’agenda dell’artista.

Le condizioni di salute dell’artista

Il malore riscontrato potrebbe essere il risultato di una congestione legata al caldo e allo stress dei viaggi con relativi spostamenti per essere presente nelle date programmate. “Fa parte del gioco”, ha chiarito Gabbani. Il quale però vuole essere sicuro di non incappare più in simili situazioni. Il quadro clinico è ottimale al momento. Le sue condizioni di salute sarebbero migliorate dopo una reidratazione corporea avvenuta attraverso flebo.

Il clima gioca brutti scherzi: Gabbani non è il primo, nell’arco di questa calda estate, a fare i conti con le alte temperature che attanagliano ogni città. Un campanello d’allarme ascoltato prontamente. Ora il cantautore è pronto a ripartire, ma la sua testimonianza resta. Un precedente che potrebbe, nel prossimo futuro, calibrare in maniera diversa il calendario di ciascun artista. In particolare modo se le temperature, anche nei prossimi anni, continueranno ad avere questi standard.