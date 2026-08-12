Eugenio Finardi terzo concorrente di Ballando Con Le Stelle: l’annuncio social del cantautore | VIDEO

Eugenio Finardi è il terzo concorrente di Ballando Con Le Stelle: l’annuncio del cantante via social anima le aspettative dei fan. Milly Carlucci assesta un altro colpo dopo l’ingaggio di Matri e Aurora Ramazzotti.

Ricomincio da tre. Ballando Con Le Stelle annuncia il suo terzo partecipante. Il modus operandi è sempre lo stesso: un video social del protagonista in questione che, stavolta, è il celebre cantautore e compositore Eugenio Finardi. L’uomo è abituato a riempire le piazze con i suoi concerti, ma è arrivato il momento di tornare sul piccolo schermo. Milly Carlucci è riuscita ad averlo nella squadra di partecipanti per arricchire il gruppo. L’annuncio arriva dopo le conferme di Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti.

Continuano le indiscrezioni su chi potrebbero essere i prossimi concorrenti, si è fatto anche il nome di Noemi Bocchi. Attuale compagna di Francesco Totti, per lei sarebbe un esordio sul piccolo schermo. Non c’è nessuna conferma al momento, l’anticipazione circola da settimane su suggerimento del giornalista Gabriele Parpiglia all’interno della sua newsletter ufficiale. Proseguono i lavori che porteranno all’inizio dell’edizione numero 21, intanto i tre partecipanti annunciati non vedono l’ora di cominciare.

Eugenio Finardi a Ballando Con Le Stelle

Tornando a Finardi, nel suo caso è davvero una novità perchè vederlo a Ballando Con Le Stelle consentirà ai fan di apprezzarlo sotto un’altra veste. Un’intera carriera a cantare, ma adesso è arrivato il momento di posare il microfono e indossare le scarpe da ballo. Il cantautore si è detto entusiasta di questa nuova esperienza. L’occasione di tornare in prima serata sulla Rai, con la possibilità (ma questa è solo un’indiscrezione) di ritrovarlo anche nella prossima edizione di Canzonissima.

Dalla “Musica ribelle” alla musica… da ballo! 🕺🏻💥 Eugenio Finardi è il terzo concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle! ✨@milly_carlucci pic.twitter.com/rP8ggpRug0 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 12, 2026

Milly Carlucci lavora alla “traslazione”, per il momento si gode un altro annuncio particolarmente atteso. Restano in piedi i rumors sulla nuova giuria, anche quelli destinati a cessare quanto prima. A breve, per ammissione della stessa Carlucci, ogni dubbio sarà risolto e gli affezionati conosceranno anche i nomi dei giurati tra conferme e qualche novità. Grande curiosità rispetto al nome che sostituirà Selvaggia Lucarelli, ormai in quota Mediaset. Ballando Con Le Stelle comincia a prendere forma: l’edizione numero 21 sarà un crocevia da non sottovalutare.