Martina Miliddi torna ad Affari Tuoi: la conferma social e le novità della nuova stagione

Martina Miliddi, ballerina ed ex volto di Amici, ha confermato nelle ultime ore su Instagram il suo ritorno nel cast di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che ripartirà il 6 settembre 2026 con Stefano De Martino. La nuova stagione porterà con sé anche il trasferimento a Milano e un promo pensato per lanciare il programma con un tono leggero e popolare. Una notizia attesa da chi, negli ultimi mesi, l’ha seguita accanto al conduttore in un ruolo diventato sempre più riconoscibile nel racconto familiare del gioco dei pacchi.

Miliddi lo annuncia su Instagram: “Da settembre torna Affari Tuoi!”

La conferma è arrivata nel modo più diretto possibile: un post, poche parole e il video del promo condiviso tra storie e feed. Martina Miliddi ha rilanciato sui social la nuova stagione di Affari Tuoi scrivendo ai fan: “Da settembre torna Affari Tuoi!”. Tanto è bastato per far partire i commenti, tra cuori, faccine e messaggi di chi aspetta di rivederla nello studio di Rai 1.

Negli ultimi mesi la ballerina ha trovato un passo tutto suo dentro il programma. Non solo presenza scenica, ma anche ritmo, complicità e quei piccoli momenti televisivi che poi finiscono puntualmente sui social. Miliddi, diventata popolare con Amici, si è mossa bene in un terreno diverso dalla danza pura, più vicino all’intrattenimento di tutti i giorni. Non era scontato. E, a guardare le reazioni del pubblico, la scelta ha funzionato.

Affari Tuoi riparte il 6 settembre su Rai 1 con Stefano De Martino

La nuova stagione di Affari Tuoi partirà domenica 6 settembre 2026 su Rai 1, con Stefano De Martino ancora alla conduzione. Il meccanismo resterà quello che il pubblico conosce bene: i concorrenti in rappresentanza delle regioni italiane, i pacchi, le offerte del Dottore e quella tensione da salotto televisivo che negli anni ha reso il format uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’access prime time.

Accanto a De Martino ci saranno ancora Martina Miliddi ed Herbert Ballerina, due presenze diverse, ma ormai entrate nell’equilibrio dello show. Il conduttore torna così al centro della fascia serale di Rai 1 dopo una stagione seguita con attenzione anche fuori dal pubblico abituale del programma. In Rai, per ora, la strada sembra questa: confermare il volto principale e cambiare qualcosa nella cornice. Poi, come sempre, decideranno gli ascolti. Sera dopo sera, pacco dopo pacco.

Per Stefano De Martino, il ritorno ad Affari Tuoi segna anche un altro passaggio nel suo percorso televisivo. Da ballerino a conduttore, la sua crescita è stata osservata con curiosità e, in qualche momento, anche con scetticismo. Lui, nelle interviste più recenti, ha scelto spesso un profilo basso, spiegando di voler “imparare facendo”. Una frase semplice, da dietro le quinte. Ma piuttosto chiara.

Affari Tuoi trasloca a Milano: il promo omaggia Totò e Peppino

La novità più visibile della prossima stagione sarà il trasferimento dello studio di Affari Tuoi a Milano. Una scelta che entra anche nel racconto del promo diffuso dalla Rai e rilanciato da Martina Miliddi. Nel video, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina giocano con l’immaginario di Totò e Peppino, richiamando una delle scene più famose di Totò, Peppino e la… malafemmina: l’arrivo nel capoluogo lombardo.

Il richiamo è immediato e volutamente popolare: due personaggi un po’ spaesati, la città da scoprire, il passo della commedia all’italiana. Nel promo compaiono anche il Dottore, con il suo intervento al telefono, e la stessa Miliddi, parte del gruppo che accompagnerà il pubblico nella nuova edizione. Un modo leggero per raccontare il cambio di sede, senza farlo passare per una rivoluzione. Più che uno strappo, sembra un trasloco con il sorriso.

Lo spostamento a Milano, secondo le anticipazioni televisive, avrà anche effetti concreti sulla vita professionale del conduttore. Per De Martino significherà lavorare più vicino al figlio Santiago, che vive con la madre Belén Rodriguez. Un dettaglio privato, certo, ma ormai entrato nel racconto pubblico del personaggio, come spesso succede quando carriera e famiglia finiscono nello stesso spazio mediatico.

Martina Miliddi, estate tra amore, danza e vita privata con Simone Milani

In attesa del ritorno in tv, Martina Miliddi si sta godendo l’estate e la racconta sui social con foto di viaggio, selfie e momenti di vita quotidiana. Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, la ballerina appare sorridente, con il suo caschetto con frangetta ormai riconoscibile e look estivi che hanno raccolto molti commenti dei fan. Con lei c’è spesso anche Chloe, il cane che condivide con il compagno Simone Milani.

Milani, ballerino e coreografo conosciuto anche come Spillo, ha lavorato ad Amici, a Viva Rai2! con Fiorello e in alcuni progetti con Lorella Cuccarini. La storia con Martina va avanti lontano dai toni più rumorosi del gossip, anche se resta molto seguita da chi li accompagna online. Lei, tempo fa, aveva raccontato di convivere con Simone e di sentirsi già parte di una famiglia: “Abbiamo anche un cane, Chloe. Ci sentiamo una famiglia anche se, per esserlo, ancora manca qualcosa”.

La ballerina non ha nascosto neppure il desiderio, un giorno, di allargare la famiglia. “Mi piacerebbe diventare madre”, aveva ammesso, spiegando di parlarne serenamente con Simone Milani e di immaginare anche le nozze. Parole dette senza fretta, con il tono di chi prova a tenere insieme lavoro e vita privata. Ora, però, davanti c’è prima la televisione: Affari Tuoi riparte, e Martina Miliddi sarà di nuovo lì.