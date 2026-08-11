Lele Adani rifiuta Ballando Con Le Stelle: Milly Carlucci incassa il no del telecronista Rai

Lele Adani dice no a Ballando Con Le Stelle: l’ex difensore ha rifiutato la proposta di Milly Carlucci che, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, sono anni che cerca di avere il telecronista sportivo nel programma.

Si è idratato il numero dieci. Questo il tormentone che ha accompagnato Lele Adani in una calda estate, senza Italia ai Mondiali, ma con le sue frasi nella testa. L’ex calciatore e ormai telecronista sportivo della Rai ha cambiato il modo di essere in cabina di commento: tanto cuore, altrettanto istinto e relative polemiche. La telecronaca in stile Adani non piace a tutti e cominciano, dentro e fuori i social, le divisioni: Adani sì, Adani no. Bene o male purché se ne parli, o se ne balli.

Milly Carlucci, per sfruttare il successo del momento, avrebbe voluto Adani come concorrente a Ballando Con Le Stelle. Una corte spietata, televisivamente parlando, che prosegue da qualche anno: 4 secondo il giornalista Gabriele Parpiglia che ha rivelato il retroscena in anteprima sulle pagine di Quotidiano Nazionale. Adani sarebbe stato, secondo il piano di Milly Carlucci, il concorrente perfetto: inedito, estroso, divisivo. Aveva e ha tutto per bucare lo schermo sul Servizio Pubblico.

Adani a Ballando Con Le Stelle

L’ex difensore, però, preferisce ballare da solo: l’uomo ha rifiutato l’invito di Milly Carlucci, nonostante – secondo quanto riportato da Parpiglia – sul piatto c’era una proposta invitante. Un accordo di quelli che, citando un celebre film, contengono l’offerta impossibile da rifiutare. Adani ha declinato ogni cosa, prima ancora di parlare di soldi e mettersi eventualmente a cavillare sui singoli aspetti. L’ex giocatore non aspetta perchè – riportando sempre l’anticipazione di Parpiglia – non ha intenzione di concedersi ai talent show.

Il suo ambiente, in Rai e fuori, è un altro. Quello del campo: raccontare il calcio giocato alla sua maniera, di pancia, con le emozioni al posto della sobrietà. Quasi fosse un tifoso aggiunto. Questo atteggiamento piace ai più giovani e fa storcere il naso ai veterani, coloro che in cabina di commento si aspettano una presenza vecchio stile. Sobria, presente e preparata.

L’ex difensore rifiuta l’invito di Milly Carlucci

Adani preparato lo è, il calcio – oltre a raccontarlo – lo ha vissuto e vuole continuare a farlo. Con il placet della Rai e i formati online che porta avanti, i quali hanno alla base competenza e approfondimento. Queste sono parole dello stesso Adani che, terminato il Mondiale che ha visto vincere la Spagna di De La Fuente, ha già ricominciato a lavorare per la prossima stagione. Ballando Con Le Stelle lo guarderà dalla televisione: preferisce continuare a essere presente altrove.

A La Domenica Sportiva, sempre in Rai, e non solo. Contesti in cui non servono le scarpette da ballo, ma idealmente occorre ancora mettersi gli scarpini. Il suo habitat è il rettangolo verde e le prospettive che garantisce. Non c’è tempo per altro. Quindi Milly Carlucci ha annunciato Matri, come ex calciatore e quota sportiva del programma, ma quest’ultimo non è affatto un ripiego. Avere Adani sarebbe stato un surplus non da poco, ma la Ballandi Entertainment dovrà farne a meno.