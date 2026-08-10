Ballando Con Le Stelle, il cast si arricchisce: Aurora Ramazzotti è pronta a scendere in pista | VIDEO

La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle comincia a prendere forma: Milly Carlucci ha annunciato che la 21esima edizione sarà ricca di cambiamenti e novità importanti. La prima riguarda il cast: i due concorrenti che hanno aperto le danze, termine affatto casuale, con gli annunci ufficiali di partecipazione sono Alessandro Matri (che ha fatto un video social in compagnia della moglie ed ex concorrente del programma Federica Nargi) e Aurora Ramazzotti.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha rotto gli indugi e sciolto la riserva riguardo la sua presenza nel programma. Anche in questo caso si è scelta la strada social: un video piuttosto breve con un’intervista, finta, dove la giovane ballerina ha annunciato ai fan che sarà sulla pista da ballo di Raiuno. L’attrice e modella ha scherzato affermando di essere non proprio coordinata, per usare un eufemismo, ma ci saranno i coach a rendere tutto più appetibile. Incluse le qualità (da scoprire) in pista settimana dopo settimana.

Aurora Ramazzotti a Ballando Con Le Stelle

Grande soddisfazione anche da parte dei genitori che faranno il tifo da casa e magari non è esclusa la presenza di papà Eros, anche soltanto come ballerino per una notte. Le indiscrezioni iniziano a farsi largo, nel frattempo la presenza di Aurora Ramazzotti nel programma rende ancor più importante la curiosità degli affezionati che vorranno scoprire chi saranno gli altri concorrenti del formato. Matri-Ramazzotti sembrano essere già due nomi piuttosto polarizzanti, ma non saranno gli unici per un’edizione all’insegna dell’inedito.

Questo dettaglio, che comprende anche il mistero delle prossime settimane, riguarda anche la composizione della nuova giuria. La quale sarà svelata prossimamente: le rivelazioni social, dunque, non sono finite e gli estimatori del programma non vedono l’ora di capire chi sarà il sostituto o la sostituta di Selvaggia Lucarelli.

Attesa per la nuova giuria

La celebre autrice sarà impegnata nella conduzione de L’Isola dei Famosi a Mediaset e farà l’opinionista eccellente del Grande Fratello Vip al fianco della giornalista Cesara Buonamici, direttamente dal TG5. Ballando Con Le Stelle dovrà rispettare le attese e trovare un nome all’altezza del passato. Le prime rivelazioni lasciano ben sperare per una 21esima edizione ricca di volti nuovi all’insegna dell’intrattenimento e la qualità di un tempo che hanno reso il programma uno dei titoli più amati della rete ammiraglia di Viale Mazzini.