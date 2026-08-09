Che Tempo Che Fa, il nuovo spot annuncia il doppio appuntamento: “Ci vediamo domenica e mercoledì da ottobre” | VIDEO

Che Tempo Che Fa si prepara a vivere un’altra stagione importante. Ormai su Nove il format ha trovato una nuova casa con la dimensione di un tempo non ancora lontano. Gli ascolti sono importanti e anche le interazioni social non mancano: il programma vanta anni di onorato servizio, ma è anche riuscito a rinnovarsi nel tempo. Fazio, con il suo nutrito gruppo di autori e collaboratori, è riuscito a mettere insieme un programma con tre categorie di televisione al suo interno.

Si inizia con il semplice talk, per poi passare all’approfondimento giornalistico e arrivare in ultima istanza alla porzione di intrattenimento comico. Nel mezzo le interviste promozionali, spesso one-to-one, ma non solo. Un vero e proprio mosaico composto da più particolari. Al punto che qualcuno ha cominciato a pensare fosse troppo, non fino a dover rinunciare a qualcosa. Riorganizzare la manovra e i relativi margini, però, è sembrato imprescindibile.

Che Tempo Che Fa torna a ottobre

Tradotto: Che Tempo Che Fa, la domenica, termina tardi. Lo scorso anno il programma di Fabio Fazio finiva all’una. Qualche settimana arrivava a spingersi anche oltre. Il pubblico non riusciva a seguire la trasmissione come avrebbe voluto: molti utenti si sono lamentati del fatto che Il Tavolo, porzione di trasmissione dedicata all’intrattenimento, iniziava troppo tardi e non era quindi godibile appieno. Anche dal punto di vista dello Share, gli ascolti hanno espresso percentuali discontinue (sempre in crescendo) per tali motivi.

Allora il Nove è andato incontro alla trasmissione: l’uscita di scena di Amadeus, che ha scelto la rescissione consensuale con i vertici dell’azienda, si è liberato uno slot ed è andato al gruppo di CTCF. La trasmissione, dunque, raddoppia: domenica e mercoledì. Si comincia con Che Tempo Che Fa, nella sua versione classica, e poi il mercoledì tocca a Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Tutto questo da ottobre. Prima erano soltanto indiscrezioni, poi è arrivata la conferma di Fabio Fazio: “Siamo stati promossi, grazie alla Nove che continua a darci fiducia e avremo questo doppio appuntamento che ci riempie d’orgoglio”, aveva detto il conduttore a giugno.

Due appuntamenti a settimana

Ora è tempo di promo e il primo spot della nuova edizione vede Fabio Fazio e la sua complice televisiva Luciana Littizzetto imbarcarsi su un mezzo di fortuna per cominciare una nuova “Odissea” televisiva. Richiamo a Nolan abbastanza velato, ma chiarissimo. L’appuntamento – come si evince anche dal promo – raddoppia. Che Tempo Che Fa la domenica e mercoledì Il Tavolo. A fronteggiare, quando sarà, persino le partite di Champions League.

La Warner Bros Discovery ha deciso di puntare moltissimo su Fazio e colleghi, in nome di una stima reciproca sempre crescente. L’azienda a oggi considera il programma uno dei suoi contenuti di punta per quanto riguarda l’Italia. L’ampliamento di presenza in tv è solo la punta di un iceberg fatto di accessi e possibilità che dovranno portare ascolti e ulteriore fidelizzazione da parte del pubblico. La sfida è cominciata. Il conto alla rovescia verso ottobre si avvicina.