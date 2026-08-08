Ballando Con Le Stelle, Alessandro Matri nel cast: l’annuncio ufficiale con Federica Nargi | VIDEO

Federica Nargi torna a Ballando Con Le Stelle. Stavolta la modella non partecipa: sarà una tifosa speciale. La donna sosterrà suo marito, l’ex calciatore – oggi Direttore Sportivo e allenatore – Alessandro Matri. Il noto ex attaccante è rimasto nel mondo del pallone, ma invece di allenare e dedicarsi a incarichi di campo ha preferito (per il momento) commentare lo sport e le vicende della Serie A su DAZN. Fino a oggi. La chiamata di Milly Carlucci gli ha fatto cambiare i piani: Matri lascia le PayTv per passare sul Servizio Pubblico.

In Rai lo aspetta Ballando Con Le Stelle. La nuova edizione del talent show targato Ballandi sarà ricca di cambiamenti: si comincia con lo studio nuovo, non si andrà più in scena e in diretta all’Auditorium del Foro Italico di Roma. Tutti a Saxa Rubra, compreso Alessandro Matri che già si sta preparando. Il suo è stato il primo annuncio ufficiale dopo che la padrona di casa, Milly Carlucci, nei giorni scorsi aveva sottolineato che i promo erano in procinto di essere realizzati.

Alessandro Matri a Ballando Con Le Stelle

Questo voleva dire che il cast già era stato deciso, così come la composizione della giuria che vedrà volti nuovi e qualche conferma. Non fosse altro per sostituire Selvaggia Lucarelli che sarà impegnata con L’Isola dei Famosi (e non solo) su Canale 5. Ci sarà tempo per annunciare ogni cosa, intanto la prima rivelazione ha già incuriosito i fan che saranno impazienti di vedere Matri in una nuova veste. La prima supporter è proprio la moglie e indossatrice Federica Nargi. La quale ha già partecipato al programma, infatti quando si è trattato di annunciare la presenza del consorte, ha scherzato: “Devi migliorare con quei piedi, trovati un’altra maestra!”.

Allora Matri, ironicamente spazientito, ha risposto: “Abbiate pazienza, almeno voi” rivolgendosi al pubblico. I follower sono già conquistati, ora non resta altro da fare che scendere in pista. Gli amici di Matri sono già pronti al gruppo di ascolto. L’ex compagno di squadra Christian Brocchi ha già precisato: “Se non punti alla coppa, è un fallimento!”. L’ex calciatore era ironico, ma il “clima partita” è chiaro. Ballando Con Le Stelle deve ancora iniziare, ma le prime avvisaglie con annesse rivelazioni promettono grandi sorprese.