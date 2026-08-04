Ballando Con Le Stelle 2026: il cast c’è, parola di Milly Carlucci. Come cambia il programma del sabato sera di Raiuno

21 vittoria, grande baldoria. Questo è un detto che solitamente si usa dire nel BlackJack, dove il rischio e le novità sono all’ordine del giorno. Ballando Con Le Stelle arriva alla sua 21esima edizione con lo stesso spirito. C’è la voglia di prendersi qualche rischio, con tante novità in cantiere e qualche conferma. Inutile dire che il programma del sabato sera di Raiuno avrà le stesse prerogative dello scorso anno: provare a tallonare Maria De Filippi – diretta concorrente con Tu Sì Que Vales – tra divertimento e colpi di scena. Il resto deve accadere sulla pista da ballo, ma l’edizione che verrà ha molteplici punti da attenzionare.

In primis ci sarà lo studio nuovo: cambio location dettato dalla necessità di rinnovamento della Rai. È scaduto il contratto d’affitto con l’Auditorium del Foro Italico di Roma, la televisione pubblica non ha intenzione di rinnovarlo. Quindi, Milly Carlucci e i “suoi” ballerini eccellenti traslocano a Saxa Rubra. Questo è il primo punto in agenda che presuppone anche un restyling sul piano dell’arredo e della composizione. Una novità per gli occhi che potrebbe lasciare di stucco i telespettatori.

Ballando Con Le Stelle si rinnova

L’annuncio più atteso, tuttavia, riguarda il cast del format: tanti nomi sono circolati, ma nessuna conferma. Almeno per ora. Anzi, una certezza arriva direttamente dai social: Milly Carlucci ha annunciato senza remore che il cast è fatto. Si sta girando, per ammissione stessa della presentatrice, il promo di presentazione. Mancano poco più di due mesi all’inizio delle danze, nel vero senso della parola, e quindi i giochi (anche strategici per quanto concerne le trattative d’impiego) devono esser fatti.

Carlucci ha lasciato intendere che è tutto pronto. Non viene ancora mostrato nulla ai telespettatori perchè le pubblicità e i lanci sono in fase di costruzione. Finora abbiamo visto solo spot creati con AI per annunciare il ritorno del format. Teaser utili a rassicurare il pubblico, ma ora serve altro. In primis occorre capire chi sostituirà Selvaggia Lucarelli in giuria: la scrittrice è stata per anni l’ingrediente in più di Ballando Con Le Stelle, grazie ai suoi giudizi al vetriolo e le pagelle sempre più provocatorie.

Dalla giuria al cast: cosa cambia

Un fattore che, inevitabilmente, spostava gli equilibri. È necessario trovare una presenza ugualmente forte che possa non far rimpiangere il passato recente. Si è parlato di Barbara D’Urso: vedremo se le trattative, poi, sono diventate realtà o si trattava soltanto di semplici indiscrezioni. Esiste, inoltre, la questione Paolo Belli: il noto cantante e compositore lo scorso anno era tra i concorrenti e al fianco di Milly Carlucci c’era Massimiliano Rosolino.

Quest’anno occorrerà capire se Belli ritroverà il suo posto di vice padrone di casa oppure no. Anche a causa della situazione personale che sta vivendo, recentemente il cantante ha rimandato anche gli impegni estivi in programma. Ha bisogno di qualche momento per sè stesso, dedito alla vita personale. Ballando Con Le Stelle, dopo 21 anni di successi, attraversa un momento di transizione fondamentale per conservare gli stessi valori e guardare al prossimo futuro. Quel che conta è continuare a ballare.