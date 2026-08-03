Paolo Bonolis contro le fake news dopo la separazione da Sonia Bruganelli: “Siamo in ottimi rapporti per il bene dei figli”

Paolo Bonolis si prepara a vivere un’altra stagione televisiva da protagonista. Tanti sono i progetti in cantiere, a cominciare dal ritorno di Tu Sì Que Vales che lo vede impegnato in giuria al fianco di Luciana Littizzetto, Rudi Zerbi e Maria De Filippi, senza dimenticare la partecipazione di Sabrina Ferilli e la new entry Elisabetta Canalis – che sostituirà Giulia Stabile, al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara – alla conduzione. Successivamente Bonolis dovrà capire quando tornare con Avanti un Altro e se dar vita a un suo desiderio mai celato: tornare a fare Il Senso della Vita. Trasmissione che ha trovato i fasti su Mediaset all’inizio degli anni Duemila in seconda serata. Potrebbe tornare, il noto programma, con una nuova squadra di autori e qualche vecchia conoscenza.

Ci sono alcuni aspetti da limare, non ultimo quello riguardante l’orario: i parametri della seconda serata si sono allungati ulteriormente e il conduttore romano vorrebbe evitare di andare in onda troppo tardi la sera per garantire comunque il senso del programma che presuppone anche contenuti molto profondi. I quali hanno necessità di essere veicolati in un tempo preciso per non cadere nell’oblio collettivo.

Paolo Bonolis tra nuove sfide televisive e fake news

Insomma, l’autunno di Bonolis sarà pieno di sfide e possibilità come si conviene a un illustre personaggio televisivo con una carriera chiara e ancora densa di spunti. Intanto, però, l’estate la trascorre in serenità con la famiglia per ricaricare le batterie. Proprio di famiglia, suo malgrado, ha parlato recentemente sui social.

Il noto presentatore si è scagliato contro un articolo di giornale online che asserisce quanto gli ottimi rapporti mantenuti con Sonia Bruganelli, dopo la separazione avvenuta ormai 3 anni fa, facciano bene al business di entrambi. Una sottigliezza e provocazione che Bonolis non ha gradito. Il quale, per difendersi dalle insinuazioni, ha precisato: “Io credo che principalmente faccia bene ai nostri figli”. Bonolis, dunque, ha rispedito qualsiasi tipo di dietrologia al mittente.

La stoccata social dopo la separazione

Non c’è nessuna strategia: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono la separazione con relativa consapevolezza e tranquillità. Portano avanti un rapporto civile per far sì che l’educazione dei figli prosegua serena e senza scossoni. Questo è l‘obiettivo primario per il conduttore romano e la sua ex moglie.

Altri aspetti – per ammissione dello stesso presentatore – non ce ne sono. I due hanno sempre lavorato assieme per una questione di affinità: il sodalizio sul lavoro funziona, tra alti e bassi, ma non esistono strategie di alcun genere tra i due. Una sottolineatura che Bonolis ha fatto a mezzo social per evitare ogni tipo di equivoco.

Lontano dagli equivoci

Campanello d’allarme anche per tutti coloro che vorranno, tra radio, tv e giornali, tornare a occuparsi dell’argomento. La strada che porta all’inverno è ancora lunga, ma per qualcuno il gelo è calato in anticipo. È bastata una story social per chiarire quello che prima, forse, era in penombra e a portata di possibili strumentalizzazioni.