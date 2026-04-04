Elisabetta Canalis, da STEP ad Amici: la nuova età dell’oro televisiva della modella

Elisabetta Canalis e la televisione, un rapporto molto stretto che ha visto sbocciare un talento nei primi anni Duemila grazie a Striscia La Notizia. Poi Controcampo, le esperienze con la Gialappa’s Band e tante altre occasioni (inclusa la presenza a Love Bugs con Fabio De Luigi) che l’hanno fatta amare al pubblico italiano e internazionale. Subito dopo la partenza per l’America: un matrimonio, una figlia e una nuova vita culminata sentimentalmente con il termine della relazione con Brian Perri e qualche parentesi amorosa scioltasi come neve al sole. Tuttavia oltre il privato c’è un lavoro, il suo, in continua espansione.

In America le sue attività sono diverse, ma quando torna in Italia è soltanto per concedersi mediaticamente ai suoi fan. Infatti oggi sono diversi i programmi che se la contendono come ospite. La modella, infatti, sarà al serale di Amici. Recentemente è stata a Roma per preparare la puntata. Il rapporto con Mediaset, azienda che l’ha fatta sbocciare sul piccolo schermo, è ancora ottimo. Non solo Cologno Monzese, però, prima della visita da Maria De Filippi, Elisabetta Canalis ha registrato un paio di puntate a STEP.

Elisabetta Canalis tra Amici e STEP

Stasera Tutto È Possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino fa del divertimento la propria cifra stilistica principale. La modella sarda ha partecipato a qualche puntata della scorsa edizione e ha deciso – per la gioia dei fan – di replicare anche nel 2026. Tappa che ha mostrato, senza remora, anche una particolare attitudine per l’indossatrice e performer nei confronti dell’intrattenimento. L’avevamo apprezzata già con la Gialappa’s Band e ancora prima all’interno del programma Le Spose di Costantino, al fianco di Costantino Della Gherardesca.

Nel format di Stefano De Martino, tuttavia, la Canalis si diverte appieno e ride in maniera spontanea come se fosse in un gruppo di amici. Tiene la scena in maniera impeccabile e riesce a impreziosire un contesto televisivo già molto valido per il pubblico. Come testimonia lo Share in costante crescita.

Il rapporto con la televisione

Indiscrezioni confermerebbero che dopo la presenza ad Amici di Maria De Filippi ci sarebbero altri impegni televisivi su cui vige il massimo riserbo. I fan si stanno piacevolmente abituando a ritrovarla in televisione, un rendez vous che non dispiace e fa pensare in grande. Nella scorsa estate ha dato il massimo all’interno di una trasmissione fresca e divertente come Tilt – Tieni il Tempo. Ora deve trovare una dimensione ancor più accattivante che possa ulteriormente valorizzare la propria figura.

Elisabetta Canalis fa sempre la spola fra Italia e America, ma ogni volta che torna nel suo Paese natale i fan ringraziano per la possibilità di vederla in primo piano. Se si tratti di Rai o Mediaset, per gli estimatori, fa poca differenza. Quel che è certo è che la Canalis sposta, in maniera sostanziale, gli equilibri dello Share. Per questo non si fa peccato a pensare, ancora nel campo delle eventualità, a una sua presenza al Festival di Sanremo.

Ipotesi Sanremo

Non c’è ancora ufficialità, né tantomeno alcun tipo di conferma. Il rapporto e la stima reciproca con Stefano De Martino, però, esistono e il neo-Direttore Artistico di Sanremo già sta pensando ai nomi che lo affiancheranno. In questi casi, come si dice, tentar non nuoce e andare su Elisabetta Canalis – televisivamente – vuol dire giocare sul velluto. Senza contare che, per lei, l’Ariston rappresenterebbe un gradito ritorno. Non l’unico in questa parte, molto particolare, della sua carriera fatta di grandi ritorni, nuove sfide e occasioni da cogliere al volo.