Intervista a Costantino della Gherardesca su Pechino Express 2026: “La tv si è adattata ai tempi ed è diventata cinema” – VIDEO

Dopo tanti anni di Pechino Express, che cosa è cambiato dalle prime edizioni a quella che avete appena realizzato e che mostreremo dal 12 marzo?”. La domanda viene posta a Costantino della Gherardesca, che con ironia risponde: “Il mio metabolismo indubbiamente”. Ma poi entra nel merito: “Abbiamo veramente sovvertito la prassi produttiva e Pechino Express come la miglior televisione si è adattata ai tempi, cambiando forma. È diventato più cinematografico, così come le serie televisive. Ha poco a che vedere con i reality di un tempo, è veramente un adventure con un cast di viaggiatori scelti attentamente e con più livelli di lettura, comici, divertenti, c’è di tutto”.

Un cast variegato e sorprendente

Quest’anno, infatti, le dieci coppie ai nastri di partenza sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassosi), Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), Steven Basalari e Viviana Vizzini (Gli Ex), Tay Vines e Assane Diop (I Comedian), Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator), Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Le Biondine).

Come racconta lo stesso conduttore: “Da Chanel Totti, Jo Squillo… I comici veramente, i creator, e poi ci sono i veloci, Fiona May, atleti veri dove lei è veramente la comandante, una specie di follia”. Un mix che promette dinamiche imprevedibili e continui colpi di scena.

Il salto di qualità tecnico

Ma è l’aspetto tecnico a entusiasmare particolarmente della Gherardesca: “La cosa che mi ha impressionato è anche l’evoluzione tecnologica, cioè rispetto alle prime edizioni è girato in una maniera fantastica. Chi ama la televisione vede un grande programma di tv”. E cita Gianni Buoncompagni: “Come diceva Buoncompagni, la cosa più importante è l’aspetto tecnico. Noi ci affidiamo anche ai nostri contenuti, ai nostri viaggiatori e alle nostre nazioni. Buoncompagni diceva che se tu hai delle telecamere, delle cose tecniche incredibili, puoi anche mettere veramente qualsiasi cosa – tipo un pesce del mercato buttato per terra – ed è un programma ottimo”.

La rotta dell’Estremo Oriente

L’edizione 2026, sottotitolata L’Estremo Oriente, attraverserà l’Asia spostandosi man mano sempre verso est, andando a creare una delle rotte più sorprendenti di sempre. Il percorso attraverserà tre paesi – Indonesia, Cina e Giappone – per un totale di oltre 5.000 chilometri, da Bali fino alla finale prevista a Kyoto.

Per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, Costantino sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina, Guido Meda in Giappone.

Il messaggio del viaggio

Quando gli si chiede di tutti i posti che ha visitato dove gli piacerebbe proporre adesso come destinazione, della Gherardesca si fa serio: “È difficile pensare ai viaggi, non è un momento facile”. Ma poi rilancia: “Però è proprio trasmissioni come la vostra fanno venire voglia di dire: ok, partiamo lo stesso nonostante tutto. È molto importante perché certo non è un momento facile, ma non è mai un momento facile per molte persone, la maggior parte. Noi non lo sappiamo, non sappiamo chi sta avendo un momento difficile”.

E aggiunge una riflessione importante: “Non dobbiamo dimenticarci che ci sono popoli che vanno avanti. Se noi diciamo che non è un momento facile, non dobbiamo dimenticarci che loro hanno la loro economia nell’estremo Oriente, nell’Asia, e sono pronti ad accoglierci, sono felici di accoglierci anche se facciamo una rotta diversa per arrivarci”.

La Missione Zero

La “Missione zero” del reality show è andata in onda domenica 1 marzo in prima serata su Sky e in streaming su Now, vedendo le dieci coppie in gara misurarsi con due prove in Italia prima di partire per l’avventura televisiva. Ad ottenere la busta nera sono stati Gli Ex, ovvero Steven Basalari e Viviana Vizzini.

L’appuntamento con la prima vera puntata di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente è per giovedì 12 marzo in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now.