Andrea Delogu, volto Rai e conduttrice del TIM Summer Hits al fianco di Carlo Conti, preferisce non sbilanciarsi su un’eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2027. Intervistata dal Corriere della Sera, ha scelto la prudenza di fronte alle indiscrezioni che la vorrebbero sul palco dell’Ariston insieme a Stefano De Martino.Una risposta misurata, arrivata al termine di

Andrea Delogu tra Sanremo 2027 e Rai: la cautela sul Festival e il bilancio della sua stagione tv

Andrea Delogu, volto Rai e conduttrice del TIM Summer Hits al fianco di Carlo Conti, preferisce non sbilanciarsi su un’eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2027. Intervistata dal Corriere della Sera, ha scelto la prudenza di fronte alle indiscrezioni che la vorrebbero sul palco dell’Ariston insieme a Stefano De Martino.

Una risposta misurata, arrivata al termine di una stagione televisiva particolarmente intensa, tra la vittoria a Ballando con le stelle, i nuovi progetti Rai, alcune soddisfazioni professionali e qualche scelta che, con il senno di poi, forse non rifarebbe.

Sanremo 2027, Delogu non si sbilancia: “Non rispondo, altrimenti ci fate il titolo”

Quando il discorso si sposta su Sanremo 2027, Andrea Delogu si ferma un passo prima della conferma. Alla domanda sulla possibilità di co-condurre una delle serate del Festival, ipotesi che circola da tempo negli ambienti televisivi, replica con una battuta: “Oddio, sono quattro o cinque anni che si fa il mio nome per Sanremo… Se la proposta arrivasse davvero? Non rispondo, sennò voi ci fate il titolo”.

Poche parole, pronunciate con ironia, ma sufficienti a chiarire la sua posizione: nessuna conferma e, soprattutto, nessuna autocandidatura. Delogu, però, conosce bene il meccanismo delle indiscrezioni televisive: basta una frase appena più aperta perché una suggestione si trasformi rapidamente in una notizia, se non addirittura in un annuncio.

Da qui la scelta di glissare, senza alimentare ulteriormente le voci. Una cautela comprensibile per una professionista che da anni è una presenza costante in Rai, tra radio, programmi di intrattenimento e prime serate. Il suo nome viene spesso accostato ai grandi appuntamenti popolari grazie al ritmo, all’esperienza e al rapporto consolidato con il pubblico. Proprio per questo Delogu sembra intenzionata a non entrare in una storia prima che esista una proposta concreta. In televisione, del resto, anche i silenzi possono avere un peso.

Da Ballando con le stelle a La porta magica: il bilancio di Andrea Delogu in Rai

Nel corso dell’intervista, la conduttrice è tornata anche sulla vittoria a Ballando con le stelle, ottenuta in coppia con Nikita Perotti. “Nikita è un santo”, ha raccontato, ricordando con autoironia anche alcune difficoltà tecniche incontrate durante la gara: “È più sottile di me e certe prese non le potevamo fare”.

Delogu ha poi sottolineato quanto il percorso verso la vittoria sia stato tutt’altro che semplice. In gara c’erano concorrenti determinati a conquistare il primo posto, tra cui Barbara d’Urso e Francesca Fialdini.

Proprio con Fialdini, ha spiegato, si era creato un rapporto più profondo di quanto fosse emerso davanti alle telecamere. Durante la competizione le due si scambiavano messaggi di incoraggiamento e, in un momento particolarmente difficile, fu la collega a convincerla a non abbandonare. “Una volta stavo per cedere, ma lei mi ha convinta a restare in gara”.

Resta aperto anche il capitolo La porta magica, il programma Rai che, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, potrebbe essere interessato da un trasferimento della produzione a Torino. La conduttrice non ha fatto annunci, ma il suo futuro professionale continua a essere strettamente legato alla televisione pubblica.

Nell’intervista c’è stato spazio anche per il ricordo di Renzo Arbore, tra i primi a credere nelle sue capacità. Delogu ha raccontato di aver assistito, in camerino, a una scena improvvisata da Arbore, Nino Frassica e Gigi Proietti: “Prendevano una parola e intorno ci costruivano un mondo”.