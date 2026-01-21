Striscia la Notizia torna: ma in prima serata | Maria De Filippi inviata, Del Piero supereroe e primo Tapiro a Fiorello

Domani, giovedì 22 gennaio, debutta su Canale 5 Striscia la Notizia in prima serata. Tra le novità: sei veline, un’orchestra dal vivo, Maria De Filippi inviata e Alex Del Piero nei panni di “Capitan Alex”. Le puntate saranno cinque in prime time allargato subito dopo La Ruota della Fortuna

Dopo sette mesi di stop e non poche incertezze su quello che sarebbe stato il futuro di una delle trasmissioni più antiche e di maggiore tradizione di Mediaset, Striscia la Notizia torna su Canale 5 da domani, giovedì 22 gennaio, in una veste completamente rinnovata: cinque prime serate che vedranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla conduzione.

Il titolo per quest’anno sarà “Striscia la Notizia – La voce della presenza”, quasi a voler sottolineare il diritto all’esistenza del programma storico di Antonio Ricci.

Striscia la notizia, il ritorno

Proprio lo stesso Antonio Ricci ha voluto subito chiarire la natura di questo ritorno: “È 45 anni che faccio trasmissioni televisive di successo, ho vinto più Telegatti di tutti. Potevo mollare dieci anni fa e invece sono ancora qui con lo stesso entusiasmo. A me piacciono le sfide. Se mi chiedono dei prime-time, io li faccio ben sapendo che andremo contro la fiction più forte di Rai1, contro il mio programma preferito Splendida Cornice di Geppi e contro le partite che via via ci saranno”. E ha aggiunto: “Nel mondo spietato, sanguinario della televisione non esiste il termine contentino. Noi non facciamo una trasmissione contentino ma una trasmissione che piaccia”.

Maria De Filippi inviata speciale di Striscia con Tina e Giovannino

La prima puntata del 22 gennaio si apre con una novità clamorosa: Maria De Filippi nelle inedite vesti di inviata di Striscia la Notizia. Accompagnata da Tina Cipollari e Giovannino, la maschera di Tu Si Que Vales, la conduttrice di Canale 5 si occuperà di consegnare l’iconica “merdina” del programma a chi parcheggia indebitamente l’auto nei posti riservati alle persone con disabilità.

“Non avendo più il povero ciclista – ha spiegato Ricci riferendosi a Vittorio Brumotti – a mettere le cacche sulle macchine di chi parcheggia sul posto dei disabili, abbiamo preso Maria De Filippi accompagnata da Giovannino e Tina Cipollari. Vedrete le reazioni delle persone davanti a questo tris di assi”.

Alex Del Piero è “Capitan Alex”

Altro colpo di scena della serata d’esordio è la presenza di Alessandro Del Piero che debutta nei panni del supereroe “Capitan Alex”. Il campione del mondo del 2006 indosserà un costume con una grande X sul petto, suo segno distintivo e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi. Ad affiancarlo un alleato speciale: il suo fido passero, stavolta in versione extra large.

Tra le situazioni affrontate dal nuovo supereroe del tg satirico, anche quelle più comuni della quotidianità: c’è un’interferenza nel quartiere? Il cancello elettronico non funziona? Arriva “Capitan Alex” che, con una potente e precisa pallonata, risolve a modo suo il problema. Ricci ha commentato: “Non avendo più Capitan Ventosa, abbiamo chiesto ad Alex Del Piero di essere il nostro ‘Capitan Alex'”.

Striscia la Notizia, chi c’è e chi non c’è

Confermata quasi tutta la squadra degli storici inviati e dei collaboratori: e dunque Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Ai blocchi di partenza anche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosario Rollo con le loro rubriche.

Hanno già salutato invece Max Laudadio e Stefania Petyx, che non saranno nel cast di quest’anno. Così come Brumotti, al lavoro sempre per Mediaset con RealPolitik e che, quasi certamente, perderà anche il ruolo guida dello spinoff naturale di Striscia, Paperissima Sprint.

L’impressione è che Ricci abbia voluto alzare la voce: esclusi alcuni inviati storici ecco senza rimpianti dei fuoriclasse.

Grande attesa anche per il primissimo Tapiro d’Oro della stagione, che sarà consegnato a Rosario Fiorello. Per l’occasione il celebre trofeo di Striscia è stato personalizzato con strass e papillon. Si tratta del 28esimo Tapiro nella carriera dello showman siciliano, che conferma così il suo primato assoluto.

Studio rinnovato e sei veline

Lo studio di Striscia la Notizia è stato completamente ampliato per accogliere le novità della prima serata. “Lo studio è lo stesso ma più grande – ha raccontato Ricci – hanno grattato le pareti da una parte e dall’altra. Ci siamo dovuti fermare quando siamo entrati nel camerino di Silvia Toffanin”.

Sul palco, insieme a Greggio e Iacchetti – che saranno in Smoking -ci saranno sei veline selezionate personalmente da Ricci fuori da qualsiasi trasmissione e canale social: di loro si sa pochissimo. Si chiamano Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Si tratta di una novità significativa rispetto alla formula classica del programma che tradizionalmente prevedeva solo due veline. Niente velini. E sulla falsariga de La Ruota della Fortuna, debutta anche un’orchestra dal vivo diretta niente meno che da Demo Morselli.

Gli altri ospiti e i servizi

Nella prima puntata ci sarà spazio anche per la criminologa Roberta Bruzzone, che ha da poco lasciato alcuni spazi quasi fissi negli approfodondimenti Rai che curerà un focus semiserio: in “Striscia Criminale”, indagherà su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti.

L’inviato Jimmy Ghione proverà a far luce sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola. Il trasformista Dario Ballantini inaugurerà alcuni personaggi nuovi. Niente più Valentino ovviamente, uno dei suoi più grandi successi… Stavolta agirà prevalentemente in studio nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra i servizi della serata, molto interessante l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti agli anziani. Nel filmato, realizzato con telecamere nascoste, l’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana.

Neomelodici e tutela degli animali

Destinato a far discutere il servizio di Luca Abete sul fenomeno, molto diffuso nel Sud Italia, dei neomelodici che vengono invitati come beniamini dei bambini a esibirsi alle loro feste con canzoni che esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita e all’uso delle armi. L’inviato campano, che quest’anno festeggia 21 anni con Striscia, ha dichiarato: “Per me cambia il vestito ma non il vizio. Resto il guastafeste di sempre, con la solita voglia di andare dove nessuno osa, soprattutto quando dà fastidio”.

Altri servizi vedranno Rajae Bezzaz parlare di un rifugio per cani in provincia di Como dove sono i cani a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro, mentre Giuseppe Longinotti si proporrà come candidato sindaco di Milano per ottenere svariati favori. Enrico Lucci, con il suo inconfondibile stile, interferirà con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta.

La programmazione e il futuro di Striscia la Notizia

Le cinque puntate speciali di Striscia la Notizia in prima serata dureranno fino a poco dopo la mezzanotte e si fermeranno la settimana prima del Festival di Sanremo. Peccato… questo confronto – in passato ruvido e non esente di colpi a sensazione, verrà a mancare: “Con Sanremo potremmo solo pre-polemilizzare ma non polemizzare”, ha spiegato Ricci. Il programma andrà in onda al giovedì sera in contemporanea con le fiction di Rai1 e Splendida Cornice su Rai3: ma a fare concorrenza ci saranno anche le cope europea. Non è una serata impossibile per riconquistare la vetta dell’audience.

Quanto al ritardo rispetto alla programmazione iniziale, Ricci ha commentato: “Dovevamo andare in onda a novembre ma poi, per motivi insondabili e che preferisco tenere per me, siamo arrivati a gennaio. Solo dei pazzi potevano pensare che Mediaset rinunciasse al brand di Striscia”. E sul futuro del programma: “Siamo il programma più giovane, più moderno e sul pezzo che si possa vedere in televisione. Da gennaio in avanti abbiamo provato 20 rubriche nuove con inviati nuovi. Siamo un programma unico di cui tutti, anche all’estero, parlano. E che tutti studiano non come fenomeno televisivo ma come fenomeno di costume”.