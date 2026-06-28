Wimbledon sfida i Mondiali: la corazzata di Sky si accende sull’erba di Londra

Sky sfida i Mondiali con una copertura record per Wimbledon 2026: 11 canali e oltre 750 ore live per seguire il riscatto di Sinner e il ritorno di Serena Williams.

Nell’estate più affollata dello sport globale, dove i riflettori televisivi sono inevitabilmente catalizzati dalle dinamiche dei Mondiali di calcio, la televisione satellitare cala il suo asso più prestigioso. Da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio, l’All England Lawn Tennis & Croquet Club torna al centro delle strategie editoriali di Sky e Now, forti di un accordo di esclusiva blindato fino al 2030. La 139ª edizione dei Championships si presenta ai telespettatori con un carico di narrazione sportiva che va ben oltre il rettangolo verde: il torneo segna infatti l’attesissimo ritorno sul campo di Jannik Sinner, a caccia di riscatto dopo il passo falso di Parigi, e lo storico, quasi nostalgico rientro nel circuito di Serena Williams, a quattro anni dall’addio consumato nel 2022.

Per contrastare la concorrenza calcistica e valorizzare il torneo più iconico del tennis mondiale, la pay-tv ha predisposto una macchina produttiva da oltre 750 ore di trasmissione live. Lo sforzo editoriale si traduce in una vera e propria occupazione delle frequenze, con ben undici canali interamente dedicati a seguire ogni diagonale del tabellone maschile e femminile, sia nel singolare che nel doppio.

L’architettura del palinsesto satellitare e la gestione dei flussi

La scomposizione dell’offerta televisiva punta a soddisfare sia il telespettatore generalista sia l’appassionato più esigente, frammentando le frequenze per intercettare ogni singola sfumatura dell’evento. Il punto di riferimento lineare per l’intera programmazione del Campo Centrale rimane saldamente presidiato da Sky Sport Tennis, affiancato per l’occasione dalle immagini in altissima definizione trasmesse sul canale 4K. Chi invece preferisce un racconto più dinamico e ritmato può sintonizzarsi su Sky Sport Arena, dove prende vita un mosaico in costante movimento che salta da un campo secondario all’altro, focalizzandosi in tempo reale sui match point e sui momenti caldi della giornata.

Allo stesso tempo, la vetrina storica di Sky Sport Uno mantiene il suo ruolo di raccordo generalista, offrendo le sfide di cartello alternate agli altri eventi del giorno, mentre la griglia dei canali dal 251 al 256 garantisce la copertura integrale dei campi periferici durante le delicate fasi della prima settimana. La vera variazione sul tema di questa edizione è rappresentata però da Sky Sport Mix, una finestra inedita interamente dedicata al dietro le quinte del club londinese, che sposta l’obiettivo sulle sessioni di allenamento e sulle interviste esclusive, rubando il linguaggio tipico dei documentari sportivi delle piattaforme streaming.

Dalla diretta all’infotainment: il racconto giornalistico da Londra

La diretta dei match, che si svilupperà quotidianamente lungo una fascia oraria di dieci ore dalle dodici a tarda sera, viene sostenuta da una solida impalcatura di approfondimento in studio. Il fulcro di questo apparato giornalistico è lo Sky Tennis Show, lo spazio di analisi che non solo introduce le sfide del Centrale ma accompagna il pubblico fino ai titoli di coda di fine giornata. Si tratta di un presidio costante che trasforma la telecronaca pura in un racconto più ampio, capace di sviscerare i temi caldi del torneo.

Anche la testata all-news di SkySport24 sposta di fatto il proprio baricentro oltremanica, presidiando il palinsesto con due strisce quotidiane: un primo punto della situazione a ora di pranzo per anticipare i temi dei match, e un bilancio nel tardo pomeriggio a ridosso degli incontri serali. La chiusura della giornata televisiva abbandona infine la rigidità del live per passare all’approfondimento puro, alternando le classiche sintesi dei momenti chiave a un magazine serale più intimo e confidenziale. Una strategia a tappeto che punta a trasformare l’erba di Wimbledon nell’altro grande polo d’attrazione dell’estate televisiva.