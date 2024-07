Tilt – Tieni il tempo su Italia 1 con Enrico Papi: puntata 22 luglio, quando va in onda, cast

Enrico Papi torna alla conduzione di un game show musicale (dopo lo storico Sarabanda e Name That Tune – Indovina la canzone, programma di TV8 nato dallo stesso format) con Tilt – Tieni il tempo, il nuovo programma di Italia 1 che andrà in onda a partire da domenica 21 luglio 2024.

Di seguito, trovate tutte le informazioni sul nuovo programma condotto da Enrico Papi.

Tilt – Tieni il tempo: quando va in onda

Il programma andrà in onda a partire da domenica 21 luglio 2024, in prima serata, su Italia 1, alle ore 21:25.

Tilt – Tieni il tempo: anticipazioni puntate, ospiti

Puntata 21 luglio 2024

Gli ospiti della prima puntata saranno Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, Jasmine Carrisi, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Rita Pavone e Beppe Vessicchio.

Tilt – Tieni il tempo: programma

Il programma è un game show musicale che mette in competizione alcuni volti noti provenienti dal mondo dello spettacolo e da quello dello sport.

In ogni appuntamento, vedremo due squadre formate ciascuna da quattro vip, che si metteranno in gioco attraverso una serie di prove che avranno la musica come unico denominatore comune.

Al centro dello studio, troveremo un grande disco, che ricorderà un vinile, e che si trasformerà, di volta in volta, in un elemento fondamentale del programma. Le sfide che i due team dovranno affrontare, infatti, saranno decise dalla rotazione del disco. Al termine di ogni manche, la squadra vincente guadagnerà Il Tempo ossia secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale.

I quattro vip della squadra vincente torneranno a giocare nella puntata successiva.

Tilt – Tieni il tempo: giochi

Tra i giochi di Tilt – Tieni il tempo, ci saranno Sfida Rap, dove i concorrenti si sfideranno, rappando con parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il tempo, Quasi Uguale, dove un concorrente entrerà in una cabina insonorizzata e i compagni di squadra dovranno fargli capire, attraverso il labiale e le movenze, la canzone che stanno cantando, e La Spintarella, dove ogni fazione, a bordo di un’auto, dovrà raggiungere il traguardo superando numerosi imprevisti.

Nel gioco finale, che decreterà la squadra campione, ogni team avrà a disposizione 60 secondi più Il Tempo guadagnato nelle manche precedenti. Nel gioco finale, le squadre dovranno indovinare il maggior numero di canzoni.

Tilt – Tieni il tempo su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, è possibile vedere Tilt – Tieni il tempo anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.

Oltre alle puntate e ai momenti più divertenti, gli utenti potranno accedere a contenuti di backstage esclusivi. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgeranno i telespettatori con commenti a caldo del cast e momenti di interazione a tema musicale.