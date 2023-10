Tutto deciso o quasi. Nelle scorse ore il comitato editoriale di Mediaset avrebbe messo nero su bianco le date di partenza di alcune sue trasmissioni. In particolare qui oggi ci concentriamo su tre programmi di intrattenimento delle reti Mediaset. Partiamo da un ritorno in onda di un celebre titolo di Canale 5. Il riferimento è a Io canto, che in questa nuova edizione acquisisce la parola “Generation” nel titolo.

“Io canto”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti torna dopo un po’ di tempo di stop. E torna con una edizione nuova di zecca. Una serie piena di nuovi contenuti e nuovi protagonisti. Iva Zanicchi, Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Albano e Orietta Berti. Chi coach, chi giudice, queste sono le celebrità che daranno luce ai giovani protagonisti di Io canto generation.

Mediaset decide la data di partenza di Io canto Generation

Una nuova serie che si prospetta particolarmente scintillante, con un notevole dispiegamento di mezzi, che renderanno il programma, per chi ha già avuto modo di visionare le registrazioni, molto accattivante. Vi avevamo parlato da queste colonne di un ballottaggio fra due date circa la partenza di questo varietà. Dal comitato editoriale Mediaset delle scorse ore è stata decisa la data di partenza di Io canto Generation, che sarà mercoledì 8 novembre 2023.

Quando va in onda Ciao Darwin

Non è tutto, dal medesimo comitato, sarebbe stata decisa anche la collocazione della prima trance della nuova serie di Ciao Darwin. La prima puntata di questa prima serie di puntate della nuova edizione del varietà condotto da Paolo Bonolis sarebbe stata collocata nella serata di venerdì 24 novembre 2023. Proprio in concomitanza con la prima puntata della seconda edizione di The Voice Kids su Rai1. Paolo Bonolis dunque sfida la grande amica Antonella Clerici nel venerdì sera televisivo.

Quando va in onda Tilt

Parliamo anche di un terzo varietà di casa Mediaset che sarebbe dovuto andare in onda nelle prossime settimane. Ci riferiamo al Tilt di cui TvBlog vi ha dato informazioni in anteprima. Pare però che questo nuovo varietà condotto da Enrico Papi debba aspettare un po’ di tempo prima di vedere la luce catodica. Tilt infatti sarebbe stato posticipato al prossimo anno, sempre su Italia 1. Chi dice già da gennaio, chi dice dalla prossima primavera. Staremo a vedere.