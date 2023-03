Con un ascolto che ha sfiorato il 23% di share, oltre le più rosee aspettative, è partita l’avventura italiana di The Voice Kids, la versione per minorenni del celebre talent show, di cui è da poco terminata la versione senior, pure quella baciata dal successo con ascolti i più alti da quando ha esordito sui teleschermi italici. Sabato andrà in scena la finale per questo test di gradimento, che pare davvero aver dato esito positivo, sopratutto considerando il fatto che Voice kids è andato in onda avendo come competitor o dirimpettaio come diceva l’indimenticabile Maurizio Costanzo, il programma più forte in assoluto di Mediaset e dell’universo Fascino governato da Maria De Filippi, ovvero C’è posta per te.

The Voice kids ha dunque fatto centro iniziando anche a lanciare alcuni ragazzi nel corso della prima puntata, come il bravo e simpaticissimo messinese Italobartolomeo Fucile che ha colpito oltre che per la sua interpretazione di Fred Buscaglione in “Eri piccola” anche per la sua padronanza del palco, piccolo showman in erba.

Ancora, per fare due esempi, citiamo anche la bravissima Ilary Alaimo di 13 anni dalla provincia di Caltanissetta, che ha fatto una grande interpretazione del celebre brano portato al successo da Whitney Houston “I Will Always Love You”, applaudita e lodata da tutti.

Del programma ha colpito la freschezza, il coinvolgimento goliardico dei giurati (ormai perfettamente amalgamati dopo The Voice senior) il montaggio perfetto ed il tentativo, per altro riuscito, di creare un programma a se stante e non un semplice prolungamento della versione Senior terminata solo il giorno precedente.

Logica, automatica e consequenziale dunque la decisione della Rai di confermare The Voice kids che tornerà (dovrebbe tornare) nella prossima stagione televisiva, stavolta prima di The Voice senior, che resterebbe confermato nella medesima collocazione di quest’anno, mentre Kids potrebbe andare a dicembre, a cavallo delle feste natalizie, come minimo con un raddoppio di puntate.

Nel frattempo l’appuntamento è con la finale di sabato di questa prima edizione di The Voice kids che vedrà ospite Mr. Rain che canterà insieme ai ragazzi finalisti del programma la sua canzone “Supereroi” dell’ultimo Festival di Sanremo.