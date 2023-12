A trionfare nella seconda edizione di The Voice Kids è stato Simone Grande. Simone ha 11 anni, vive con la famiglia a Rozzano , in provincia di Milano e afferma senza alcun dubbio: “La musica per me è la vita”. Elegante e spigliato, il bimbo ha come primo amore il calcio, ma da grande vuole fare il cantante. Racconta: “Quando prendo il microfono, sogno”. Uno dei suoi grandi desideri è sempre stato quello di cantare davanti a tante persone”. E lo ha fatto per la prima volta proprio a “The Voice Kids”, trionfando nella finalissima andata in onda venerdì 22 dicembre 2023.

Simone Grande è stato scelto da Clementino per la sua squadra che ha così vinto, battendo Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Alla finalissima, insieme a lui, sono arrivati Emma Buscaglia (Arisa), Desiree Malizia (Loredana) e Lucia Sollazzo (Gigi). Simone ha convinto il pubblico presente cantando “Adagio” di Lara Fabian. Gli ha consegnato il premio Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione e in gara al JESC 2023 con Ranya Moufidi, altra concorrente della prima edizione che c’è stata lo scorso marzo.

A decretare Simone come vincitore è stata la preferenza del pubblico in studio poiché il programma è registrato e solo loro hanno potuto esprimere la loro scelta. Nessun televoto, vista l’assenza della diretta (con lo stop obbligato a mezzanotte poiché minorenni).

A vincere la prima di edizione di The Voice Kids fu Melissa Agliottone, 12 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare. La giovane ha fatto parte del team di Loredana Bertè. E, successivamente, insieme a Ranya Moufidi (finalista del team Clementino), ha rappresentato l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2023 a Nizza il 26 novembre con “Un mondo giusto”.

The Voice Kids 2023 ha avuto un grande successo nonostante un programma storico come “Ciao Darwin”, in onda su Canale 5, vincendo spesso il confronto negli ascolti, segno dell’immediato feeling con i telespettatori.