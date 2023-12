The voice kids, il rispetto nel successo che diverte bimbi e adulti

Il successo della seconda edizione di The voice kids nel focus ascolti delle prime 4 puntate del varietà di Antonella Clerici, in attesa della finale di venerdì 22 dicembre 2023

I bambini ci guardano, imparano, ma anche giudicano quello che vedono. E noi guardiamo loro in un girotondo dell’anima imperituro. I bambini ci guardano era un film di Vittorio De Sica, ma anche un libro di Franco Lorenzoni. Nel film e nel libro la figura del bimbo è una specie di spugna a specchio, che assorbe ciò che vede e allo stesso tempo lo riflette. Spesso la televisione ha avuto i bimbi protagonisti, sia in programmi studiati specificatamente per loro, che in trasmissioni da prime time, rivolte maggiormente ai più grandi. Il rischio in operazioni di questo genere, sopratutto nelle seconde, è quello di “usare” i bimbi per attrarre gli adulti. Oppure in operazioni che ricordano la Maddalena Cecconi interpretata da Anna Magnani in “Bellissima” di Luchino Visconti. Delle volte capita, altre volte no. Nel caso di cui ci vogliamo occupare oggi, la sensazione è quella di un programma che si rivolge ai bimbi con il rispetto di chi vuole farli divertire, senza secondi fini. In un gioco tutto dedicato a loro e con la sensibilità di chi li ama e di chi gli vuole bene. Oggi parliamo qui dei The voice kids, della sua seconda serie, che venerdì prossimo avrà il suo atto conclusivo.

Lo storytelling di Voice kids suo punto di forza

La struttura, la confezione, la delicatezza e l’efficacia dello storytelling di questa trasmissione, lo ha reso un programma di successo, su una rete la più famigliare che c’è, cioè Rai1. Veniamo ad analizzare i dati di ascolto, che per usare una frase cara al padrone di casa del varietà schierato dalla concorrenza “è stato un crescendo rossiniano”. Partendo infatti dal 22,38% di share della prima puntata, ha toccato nella sua semifinale di venerdì 15 dicembre 2023 il 23,65% di share, con una media al momento delle quattro emissioni trasmesse del 22,66% di share. Ciao Darwin 9 invece ha fatto un percorso inverso, partendo dal 24,99% della prima emissione, è sceso al 20,05% di share della puntata del 15 dicembre 2023.

Il focus ascolti di The voice kids 2

Analizzando i dati per target vediamo che il programma tocca il 33% di share negli over 65, ma ottiene una media che si avvicina al 15% più o meno in tutte le altre fasce. Seguito da una classe socio economica media per il 22% di share, si stabilizza attorno al 19% nelle fasce più alte. Per istruzione troviamo il 36% di share nella classe elementare, per stabilizzarsi attorno al 19% nelle fasce d’istruzione più alte.

I dati per target

The voice kids 2 ha un pubblico prevalentemente femminile nella misura del 65,50%, con una percentuale del 58% di telespettatori con più di 65 anni. Il dato per regioni vede in testa il Molise con il 38% di share, seguito dalla Puglia con il 32%, quindi Marche con il 31%, Basilicata e Sicilia con il 30%. La regione in cui il programma condotto da Antonella Clerici ottiene il dato più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 12% di share.

Il confronto con Io canto generation

The voice kids 2 ha vinto per adesso la gara di messa in onda contemporanea con Io canto generation, che finora è fermo al 20,10% di share, a fronte del 22,66% dello show di Rai1. Va detto che lo show musicale di Canale 5 è andato in onda con la Rete 1 praticamente spenta, mentre lo spettacolo di Antonella Clerici aveva “contro” uno degli show più visti dell’ammiraglia Mediaset.

Un successo che è stato così commentato a margine della semifinale di Voice kids dal direttore intrattenimento prime time Marcello Ciannamea:

“La freschezza dei ragazzi, i loro valori autentici, i giusti contenuti, la credibilità, la passione, la professionalità e la dedizione di Antonella Clerici, sono alla base di questo risultato. Un successo per il servizio pubblico della Rai che anche nell’intrattenimento deve saper veicolare messaggi positivi e autentici.Un ringraziamento speciale a tutta la squadra rai capitanata dal vicedirettore dell’intrattenimento prime time Raffaela Sallustio, al CPTV di Milano e a Marco Tombolini, Co-Ceo della Fremantle Italia e al suo team”.