The Voice Kids 2023, semifinale 15 dicembre: anticipazioni e diretta

Questa sera, venerdì 15 febbraio, andrà in onda la semifinale di The Voice Kids 2023. Alla conduzione i telespettatori troveranno come sempre Antonella Clerici, che da febbraio condurrà anche la quarta edizione di The Voice Senior. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e vede impegnato in regia Sergio Colabona, che è anche capoprogetto della trasmissione.

The Voice Kids 2023, semifinale: concorrenti

Vediamo ora le squadre con i quali coach si presentano alla semifinale di questa sera. Il team di Loredana Bertè è formato da Valentina Roso (10 anni), Yari Verdesca (13 anni), Giacomo Bastiani (12 anni), Nicole Curatolo (9 anni), Gabriele Anzanelli (13 anni) e Giada Fois (13 anni). Gigi D’Alessio ha in squadra Giuseppe Di Menza (10 anni), Graziano Calculli (11 anni), Luigi Vitagliano (12 anni), Mirko Di Bartolomeo (13 anni), Angelica Stuppia (13 anni) e Sara Turrà (13 anni). Clemetino ha invece scelto Alexander Racioppi (14 anni), Teresa Ferraro (13 anni), Emma e Giulia Parodi (12 anni), Simone Grande (11 anni), Federico Bergamo (10 anni) ed Emmanuele Manna (7 anni). Infine Arisa ha così composto il suo team: Amelie Rizzi (14 anni), Emilia Piemontesi (10 anni), Emma Buscaglia (12 anni), Martina Cervellin (10 anni), Elisa Puddu (13 anni) e Michele Bruzzese (11 anni).

I concorrenti per i quali ciascun coach ha utilizzato il super pass, grazie al quale accedono direttamente alla finale, sono: Lucia Sollazzo (10 anni, team Gigi D’Alessio), Rita Longardo (13 anni, team Clementino), Desiree Malizia (14 anni, team Loredana Bertè) e Alice Alfonso (13 anni, team Arisa).

The Voice Kids 2023, semifinale: anticipazioni

Durante la semifinale, i sei ragazzi di ciascun team si sfideranno in due terzine e per ogni terzina i coach dovranno selezionare il concorrente da portare alla finale. Al termine della puntata si scoprirà, quindi, quali saranno gli altri due concorrenti per ogni team che si esibiranno nella finale di venerdì prossimo, dove sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids.

The Voice Kids 2023, semifinale: dove seguirla in tv e in streaming

La semifinale, nonché quarta puntata di The Voice Kids 2023, si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30. In contemporanea il programma sarà in diretta streaming su RaiPlay, dove già durante la messa in onda verranno caricate tutte le clip della serata e dove al termine sarà disponibile l’intera putata, per chi la volesse recuperare. TvBlog dalle 21:30 seguirà la semifinale con l’immancabile e imperdibile liveblogging.