The Voice Kids 2023, finale 22 dicembre: anticipazioni e diretta

È tempo di finale per The Voice Kids 2023: la seconda edizione del talent show canoro terminerà questa sera su Rai 1. Alla conduzione i telespettatori troveranno ancora una volta Antonella Clerici, che da febbraio condurrà anche la quarta edizione di The Voice Senior. The Voice Kids è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e vede impegnato in regia Sergio Colabona, che è anche capoprogetto della trasmissione.

The Voice Kids 2023, finale: concorrenti

Ecco i dodici concorrenti che prenderanno parte questa sera alla finale di The Voice Kids:

Team Loredana Bertè: Desiree Malizia (14 anni), Valentina Giamboi (10 anni) e Yari Verdesca (13 anni);

Team Gigi D’Alessio: Lulù Sollazzo (10 anni), Luigi Vitagliano (12 anni) e Angelica Stuppia (13 anni);

Team Clementino: Rita Longardo (13 anni), Alex Racioppi (14 anni) e Simone Grande (11 anni);

Team Arisa: Alica Alfonso (13 anni), Emma Buscagalia (12 anni) e Amelie Rizzi (14 anni).

The Voice Kids 2023, finale: anticipazioni

In occasione della finale, tutti i bambini che hanno partecipato a questa edizione sono stati invitati in studio per un’ultima performance corale. Questa sera, poi, ciascun finalista si esibirà, davanti ai quattro coach e al pubblico in studio, con un nuovo brano preparato. Sarà poi ciascun coach a scegliere chi sarà per il proprio team il “super finalista” che si contenderà la vittoria.

Per arrivare a questa, sarà necessaria un’altra esibizione con il proprio “cavallo di battaglia”, con il quale dovranno soprattutto convincere il pubblico in studio, che decreterà il vincitore di questa seconda edizione di The Voice Kids.

The Voice Kids 2023, finale: dove seguirla in tv e in streaming

La finale di The Voice Kids 2023 si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalla 21:30. In contemporanea sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma saranno caricati già durante la messa in onda anche le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti da rivedere in tempo reale. TvBlog seguirà la finale con il consueto liveblogging.