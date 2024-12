Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, andrà in onda su Rai 1, la finale della terza edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa nel ruolo di coach.

The Voice Kids è un programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è a cura di Sergio Colabona.

The Voice Kids 2024, finale 20 dicembre: anticipazioni

Stasera scopriremo il vincitore della terza edizione della versione di The Voice riservata ai concorrenti tra i sette e i quattordici anni di età.

Tutti e 12 i finalisti si esibiranno. Al termine delle dodici esibizioni, sarà compito di ogni coach scegliere il proprio Super Finalista, ovvero il concorrente da far cantare nel gran finale di puntata. Dopo questo ultimo giro di esibizioni, dove i quattro Super Finalisti si esibiranno con un brano a scelta, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore.

The Voice Kids 2024, concorrenti e coach: chi sono?

I coach di quest’edizione sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

I 12 finalisti di questa terza edizione sono i seguenti:

– i finalisti del team di Arisa sono Alessio Distefano, Annamaria Mihalache e Niccolò Franceschini;

– i finalisti del team di Clementino, invece, sono Riccardo Callegari, Leonardo Giovannangeli e Benedetta Muneglia;

– i finalisti del team di Gigi D’Alessio sono Maria Sofia Corona, Francesco Maugeri e Sofia Monegato;

– i finalisti del team di Loredana Bertè, infine, sono Gabriel Jimenez Martinez, Carol Cadeo e Melissa Memeti.

The Voice Kids 2024, finale 20 dicembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire The Voice Kids in diretta dalle ore 21:30 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay dove saranno disponibili, già durante la messa in onda, le clip di tutte le esibizioni, degli interventi degli ospiti e non solo.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.