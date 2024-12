Focus ascolti: The Voice Kids sempre più in alto

Mentre c’è un giorno della settimana fra il martedì ed il giovedì in cui Rai1 va a dormire subito dopo il Carosello dei giorni d’oggi, ovvero Affari tuoi. Il venerdì ed il sabato la prima rete della tv pubblica è bella vispa e pimpante per tutta la prima serata e oltre. Sveglia, anzi sveglissima, con i varietà che stanno andando meglio in questo autunno televisivo. Il riferimento è per The Voice Kids il venerdì sera e Ballando con le stelle il sabato sera.

Il Focus Ascolti su The Voice Kids collezione Autunno 2024

Tutte e due i varietà stanno ottenendo ascolti molto alti. Partiamo oggi ad analizzare l’appuntamento del venerdì sera condotto da Antonella Clerici, Ballando con le stelle lo analizzeremo alla vigilia della finalissima. TVK nell’emissione numero quattro del 6 dicembre 2024 si è guadagnata la medaglia di puntata più seguita della stagione in corso e la terza più seguita di sempre. Scommettiamo che le due prossime emissioni, la semifinale e la finale di questo talent show batteranno questi record?

I numeri della quarta emissione

Inutile dire che la quarta puntata di Voice kids è stata la trasmissione televisiva più vista del venerdì appena passato con un ampio divario sul Patriarca 2 di Canale 5 e su Quarto grado di Rete 4. Superata anche nettamente e naturalmente l’ultima puntata stagionale di Fratelli di Crozza sul Nove.

The Voice kids episodio 4 si becca pure la coccarda di produzione più vista in valori assoluti su Rai1 (va detto che batte Ballando semplicemente perchè lo show del sabato sera “sfora” fino all’una e mezza, abbassando quindi l’audience, mentre TVK si è fermato a mezzanotte e dieci).

I dati della stagione in corso di The Voice Kids

Per quel che riguarda l’ascolto The Voice Kids collezione autunno 2024 registra finora nelle 4 emissioni trasmesse una media del 22,46% di share e 3.623.461 telespettatori. Registriamo una copertura netta pari a 8.501.064 telespettatori, con una ottima permanenza del 42,62% e 1 ora e 4 minuti visti.

I Target del talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici

Per quel che riguarda l’età media del pubblico che segue Voice kids abbiamo 63 anni. Entrando maggiormente nei target registriamo una netta prevalenza di pubblico femminile con uno share del 27% a fronte del 19% di share fra i maschi. Lo share più alto è fra le femmine over 65 con il 35%, ma registriamo anche un ottimo 28% fra le femmine 8-14 anni. Lo share più basso, dell’11%, è fra i maschi 8-14 anni e 35-44 anni.

Niente male poi il 25% di share fra i bambini 6-7 anni. Passando alle aree geografiche The Voice kids totalizza il 29% nel Sud-Isole ed il 25% nel Centro. Più a Nord lo share si abbassa con una media del 19% complessivo nell’Italia settentrionale (20% nel Nord Est e 18% nel Nord Ovest). Entrando più nel dettaglio, il musicale condotto da Antonella Clerici ottiene lo share più alto in Puglia con il 35% e quello più basso in Valle D’Aosta con il 4% di share.

Per quel che riguarda le classi socio economiche TVK ottiene il 29% di share nella Medio Bassa, il 27% nella Bassa, il 24% nella Media ed il 20% nella Medio Alta / Alta. Per livello d’istruzione registriamo il 34% di share dell’ Elementare fino al 20% dell’Universitaria.