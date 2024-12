Perché Ballando con le stelle stasera, 7 dicembre 2024, non va in onda?

Ballando con le stelle stasera, 7 dicembre 2024, non va in onda. Il programma ormai colonna del palinsesto autunnale di Raiuno si prende infatti una pausa di una settimana prima di tornare con la seconda semifinale e la finalissima, che incoronerà il vincitore (o vincitrice) di questa diciannovesima edizione e il relativo maestro o maestra.

Perché Ballando con le stelle non va in onda?

Ma perché Ballando con le stelle non va in onda? L’undicesima puntata di questa edizione si sarebbe sovrapposta alla messa in onda da parte di Raiuno della Prima della Scala di Milano da dove, dalle 17:45, va in scena “La forza del destino”, opera di Giuseppe Verdi, proposta dal Direttore musicale Riccardo Chailly e dal regista Leo Muscato per l’apertura di stagione del primo teatro italiano.

L’evento parte sì nel tardo pomeriggio, ma occuperà anche l’access prime time e parte della prima serata, destinati a Ballando con le stelle. Ecco, quindi la decisione di mandare in pausa il programma, senza anticipare la puntata durante la settimana appena conclusa (cosa abbastanza difficile, perché avrebbe richiesto tempi ancora più stretti per i concorrenti in gara per preparare le proprie coreografie) né aspettando la fine dell’opera, prevista intorno alle 22:15 (fosse partito a quest’ora, Ballando si sarebbe concluso dopo le due del mattino…).

Cosa va in onda stasera, 7 dicembre 2024, su Raiuno?

Subito dopo “La forza del destino” andrà quindi in onda il film “Cyrano”, del 2021, diretto da Joe Wright e con Peter Dinklage nei panni del protagonista. Modifica di palinsesto anche per quanto riguarda il Tg1, la cui edizione principale andrà in onda non alle 20:00 ma un’ora dopo, alle 21:00.

Quando va in onda Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle tornerà in onda regolarmente sabato prossimo, 14 dicembre, con la seconda semifinale, quella che andrà a stabilire i finalisti di questa edizione, che si contenderanno la coppa nell’ultima puntata del 21 dicembre. Ballerino per una notte della seconda semifinale sarà, come anticipato da TvBlog, Fabio Fognini.