La Prima della Scala 2024 in diretta sabato 7 dicembre dalle 17:45: come seguirla in tv e in streaming

Prima Scala 2024, La forza del destino in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Per la Prima della Scala 2024, il teatro lirico milanese ha scelto La forza del destino di Giuseppe Verdi, in programma come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, ovvero il 7 dicembre. A dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Chailly, mentre la regia teatrale è di Leo Muscato e quella tv è affidata ad Arnalda Canali.

Nel ruolo del marchese di Calatrava c’è Fabrizio Beggi, mentre Donna Leonora è la soprano Anna Netrebko. L’opera sarà trasmessa, come ormai consuetudine, in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 17:45 e andrà in onda fino alle 22. Niente Ballando con le Stelle, dunque, anche perché Milly Carlucci sarà in teatro con Bruno Vespa (altra tradizione) pr accompagnare il pubblico tv in questo appuntamento. Ma scopriamo qualcosa in più sulla Prima della Scala 2024.

Prima Scala 2024, La forza del destino

La Scala di Milano punta ancora su Verdi per l’inaugurazione della sua stagione lirica dopo il Don Carlo del 2023 e il Macbeth del 2021, intervallato nel 2022 dal Boris Godunov di Modest Musorgskij. Per il maestro Riccardo Chailly si tratta della dodicesima Prima alla Scala, incluso l’evento speciale del 2020, quando la pandemia costrinse a un piano B di tutto rispetto. Si tratta di una nuova produzione, tanto più che l’Orchestra e il Coro della Scala non la eseguono dal 1999.

La forza del destino è un melodramma in quattro atti composto da Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave tratto da Alvaro o la forza del destino di Ángel de Saavedra.

L’opera è stata rappresentata per la prima volta nel 1862 a San Pietroburgo ed è poi approdata alla Scala nel 1869 nella sua versione definitiva, che include la Sinfonia e un nuovo finale: in essa ritroviamo alcune delle più celebri melodie verdiane, tra cui sicuramente Pace, pace mio Dio.

Quanto dura La forza del destino alla Scala di Milano?

L’opera ha una durata di 3 ore e 53 minuti circa, intervalli inclusi, ma la diretta tv su Rai 1 inizia 15 minuti prima che il sipario si alzi, con un po’ di ‘studio’ dal Foyer del teatro per raccontare gli aspetti di ‘costume’ dell’evento meneghino per antonomasia.

I e II Atto: 80′

Intervallo: 30′

III Atto: 60′

Intervallo: 25′ (con messa in onda del Tg1)

IV Atto: 38′

Come seguire la Prima della Scala 2024 in tv e in streaming

Diretta su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay il 7 dicembre dalle 17:45 alle 22; su RaiPlay sarà poi disponibile on demand per 15 giorni. Diretta anche su Radio3, col commento di Gaia Varon e Oreste Bossini.

Oltre alla qualità di visione in 4K, apprezzabile soprattutto da chi ha un ‘apparecchio’ in grado di reggere il formato di altissima qualità, la fruizione de La forza del destino sarà corredata da sottotitoli. Inoltre, grazie a Rai Pubblica Utilità – Accessibilità è disponibile l’audiodescrizione in diretta di tutto quello che accadrà in tv, attivabile dal televisore sul canale audio dedicato e fruibile anche in streaming su RaiPlay.

La produzione, affidata a Rai Cultura, impegna 10 telecamere in HD, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti, con un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video e una preparazione all’evento che ha inizio con le prime prove della messa in scena.

Chi conduce lo speciale di Rai 1 dal Teatro alla Scala?

Milly Carlucci e Bruno Vespa, insieme anche quest’anno, accompagnano i telespettatori nell’evento, con una diretta dal foyer per far respirare al pubblico a casa l’atmosfera del teatro e per commentare con gli ospiti che ‘intercetteranno’ prima della diretta e negli intervalli quanto visto sul palco.

Qual è la trama de La forza del destino? Il libretto della Prima della Scala 2024

La scena è ambientata nel XVIII secolo, tra Spagna e Italia: nei quattro atti che la compongono, l’opera copre un arco temporale piuttosto lungo, visto che tra il I e il II atto passa un anno e mezzo, tra il II e il III alcuni anni e tra il III e il IV più di 5 anni.

Atto I

Leonora, figlia del marchese di Calatrava, prova rimorso all’idea di fuggire a mezzanotte con l’amato Alvaro, che il padre non vuol farle sposare. Il progetto di fuga è sventato dal sopraggiungere del padrone di casa. Per dimostrare le sue buone intenzioni, Alvaro getta a terra la pistola da cui parte accidentalmente un colpo che ferisce il marchese, il quale, prima di morire, maledice la figlia. Atto II

In abiti maschili, Leonora è alla ricerca di Alvaro, ma in un’osteria si imbatte nel fratello Carlo alla caccia dei due innamorati per vendicare, con la loro morte, il padre. Angosciata, Leonora si rifugia presso il convento della Madonna degli Angeli, dove è condotta alla presenza del Padre Guardiano a cui svela la propria identità. La giovane risolve di ritirarsi in un eremo non lontano dal convento. Atto III

Persuaso che Leonora sia morta, Alvaro si è arruolato nell’esercito che combatte in Italia le truppe imperiali. In battaglia il giovane salva la vita di Carlo. Senza riconoscerlo, questi stringe con lui un patto di fratellanza. Ferito, Alvaro gli affida una cassetta dove Carlo scopre il ritratto della sorella. Svelato chi sia in realtà il giovane che gli ha salvato la vita, Carlo aspetta che guarisca per sfidarlo a duello. Atto IV

Carlo raggiunge il Convento degli Angeli dove scopre tra i religiosi Alvaro e lo sfida ad un duello in cui il rivale resta mortalmente ferito. Alla ricerca di un confessore, Alvaro si imbatte nell’eremo in cui vive Leonora. La giovane accorre presso il fratello che prima di morire la trafigge con la spada.

Il libretto completo de La forza del destino, nella versione per la Prima della Scala 2024 lo trovate qui.

Prima Scala 2024, La forza del destino: il cast

Di seguito il cast tecnico:

Direttore: Riccardo Chailly

Regia: Leo Muscato

Scene: Federica Parolini

Costumi: Silvia Aymonino

Luci: Alessandro Verazzi

Coreografia: Michela Lucenti

Il cast artistico è composto da:

Il marchese di Calatrava: Fabrizio Beggi (basso)

Donna Leonora: Anna Netrebko (soprano)

Don Carlo di Vargas: Ludovic Tézier (baritono)

Don Alvaro: Brian Jagde (tenore)

Preziosilla: Vasilisa Berzhanskaya (mezzosoprano)

Padre guardiano: Alexander Vinogradov (basso)

Fra Melitone: Marco Filippo Romano (baritono)

Curra: Marcela Rahal (mezzosoprano)

Un alcade: Huanhong Li (basso)

Mastro Trabuco: Carlo Bosi (tenore)

Un chirurgo: Xhieldo Hyseni (tenore)

Gli ascolti della Prima della Scala in tv

È dal 2010 che la Rai trasmette in diretta tv la Prima della Scala. Per i primi 5 anni andò su Rai 5, poi l’opera balzò su Rai 1, con ascolti talvolta interessanti. Vediamo di riassumerli qui in attesa dei dati di quest’anno.