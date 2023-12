Come seguire la Prima della Scala 2023 in tv e in streaming e tutto quello che c’è da sapere su Don Carlo di Giuseppe Verdi

La Prima della Scala 2023 in diretta su Rai 1 e RaiPlay giovedì 7 dicembre dalle 17.45: si conferma l’appuntamento Rai con la trasmissione live dell’opera che apre la stagione lirica del Teatro alla Scala, con Don Carlo di Giuseppe Verdi, diretto dal M° Riccardo Chailly e con la regia teatrale di Lluis Pasqual. Tutto quello che c’è da sapere sull’ormai tradizionale appuntamento tv con la Prima della Scala. Possiamo già dire che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quest’anno non ci sarà.

Prima Scala 2023, quando va in onda?

La Prima della Scala si svolge il 7 dicembre, ovvero nel giorno in cui Milano festeggia Sant’Ambrogio, il suo patrono, come da tradizione. L’opera, dunque, va in onda giovedì 7 dicembre 2023, in diretta tv, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay dalle 17.45 e fino alle 22.20. L’opera si può rivedere on demand su RaiPlay fino a 15 giorni dalla prima messa in onda tv.

L’evento è sottotitolato su Rai 1, come tradizione, e avrà l’audiodescrizione in diretta per le persone cieche e ipovedenti attivabile dal televisore sul canale audio dedicato, e fruibile anche in streaming su RaiPlay.

L’evento si può seguire in diretta anche su Radio3, con il commento in diretta di Gaia Varon e Oreste Bossini, e su Rai 4K (TivùSat, 210).

Prima della Scala 2023, quanto dura?

Il collegamento con la Scala di Milano si apre su Rai 1 alle 17:45, mentre il sipario del teatro si alza alle 18:00.

L’opera, in quattro atti, viene trasmessa in tv in due parti: la prima, dalle 17:45 e fino alle 20:15, quando la linea passerà al Tg1 per l’edizione serale che inizierà eccezionalmente alle 20:20 e durerà solo 10 minuti.

Alle 20:30 la linea ripassa al Teatro alla Scala per la seconda parte della messa in onda tv, il cui termine è previsto per le 22.20.

Prima della Scala 2023, chi conduce la diretta tv?

A condurre la parte televisiva prima dell’inizio dell’opera e nei suoi intervalli ci sono Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer.

Prima della Scala 2023 in tv

La Prima della Scala sarà ripresa in 4K: sono state posizionate 10 telecamere HD, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. La squadra è composta da 50 persone tra cameramen, microfonisti, tecnici audio e video; la regia tv è di di Arnalda Canali, Una preparazione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in scena dello spettacolo, e un numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto.

Prima della Scala 2023 nel mondo

Prevista la diretta tv su Arte per Francia e i Paesi francofoni UE ed extra UEe per la Germania ed i Paesi di lingua tedesca; Českà Televize per la Repubblica Ceca; RSI in Svizzera. Near live in NHK (Giappone), RTP (Portogallo), Attica Tv (Grecia)

La Prima va in diretta anche in 15 sale cinematografiche in Italia e nei cinema di Spagna, ‘near live’ in Nuova Zelanda, America Latina e Australia, in differita nei cinema europei.

Don Carlo: trama, personaggi e libretto del Don Carlo di Giuseppe Verdi

Il cast

Personaggi e interpreti:

Filippo II, re di Spagna: Michele Pertusi;

Don Carlo, infante di Spagna: Francesco Meli:

Rodrigo, marchese di Posa: Luca Salsi;

Il Grande inquisitore: Ain Anger;

Un frate: Jongmin Park;

Elisabetta di Valois: Anna Netrebko;

La Principessa d’Eboli: Elina Garanca;

Tebaldo, paggio d’Elisabetta: Elisa Verzier;

Il conte di Lerma/Un araldo reale: Jinxu Xiahou;

Una voce dal cielo: Rosalia Cid;

Deputati fiamminghi: Chao Liu, Wonjun Jo, Huanhong Li, Giuseppe De Luca, Xhieldo Hyseni, Neven Crnic.

Orchestra e coro del Teatro alla Scala: direttore Riccardo Chailly.

Cast tecnico: scene di Daniel Bianco, Costumi di Franca Squarciapiano, luci di Pascal Mérat, video di Franc Aleu, movimenti coreografici di Nuria Castejòn

Trama

L’opera è ambientata in Francia nel suo primo atto, mentre gli altri in Spagna verso il 1560. Per la trama vi rimandiamo qui.

Libretto

Il libretto è di François-Joseph Méry e Camille du Locle, con la traduzione italiana di Achille de Lauzières e Angelo Zanardini. Qui il libretto in sintesi…

Gli ascolti tv della Prima della Scala

Dal debutto su Rai 5 nel 2010 al Boris Godunov del 2023, diamo un’occhiata ai dati di ascolto delle Prime della Scala in tv