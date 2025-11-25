Il Paradiso delle Signore 10: la vendetta travolge Portelli. Tutte le anticipazioni

La parola «vendetta» evoca immediatamente l’idea di un castigo punitivo. E in queste settimane a farne le spese sono stati principalmente Marcello e Rosa, con Adelaide nelle vesti di angelo vendicatore (o meglio di erinni). Soltanto l’intromissione di Odile e Tancredi le ha impedito di completare l’opera con la cacciata della Camilli dal Paradiso.

Matteo Portelli invece – che pure di castighi e punizioni ne sa qualcosa visti i guai in cui si è infilato la scorsa stagione quando è emerso il suo ruolo nella truffa Hofer – è rimasto sostanzialmente estraneo agli strali della contessa. Ma nelle prossime puntate anche lui finirà suo malgrado per essere coinvolto in un piano di vendetta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Matteo coinvolto in una vendetta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 dall’1 al 5 dicembre annunciano una contessa Adelaide di umore migliore al ritorno (a sorpresa) dal suo viaggio. Nel frattempo Matteo riceverà da mamma Silvana una vecchia foto dei fratelli Marchesi insieme ai loro genitori. All’oscuro – come tutti – dei piani segreti di Greta e Ettore, troverà naturale condividerla con Odile.

Al Circolo intanto si svolgerà un evento letterario. Adelaide approfitterà della presenza di Rosa per consegnarle una busta da dare a Marcello. La contessa deciderà di mettere il suo ex al bando dal Circolo. Una scelta destinata a dividere Marta e Odile. Ettore nel frattempo si troverà la vecchia foto di famiglia sulla scrivania alla GMM.

A fargliela recapitare sarà stato Matteo, pronto il giorno prima a passarla a Odile chiedendole di farla avere a Marchesi. Come ben sanno gli appassionati del Paradiso i fratelli Marchesi custodiscono gelosamente il segreto sul loro passato. Con tutta evidenza i loro piani di vendetta nei confronti dei Sant’Erasmo hanno un legame con qualche sgarbo pesante inflitto alla propria famiglia.

Greta deciderà dunque di far sparire dalla circolazione la foto di Matteo. Ma non sarà finita: Ettore scoprirà che c’è un secondo scatto che lo ritrae insieme alla famiglia. Portelli vorrà tenerlo per sé e Marchesi vedrà la cosa come un serio ostacolo al piano vendicativo. Il tutto mentre comincerà una nuova sfida tra GMM e Paradiso.

Questa volta la “tenzone” ruoterà intorno all’abito da confezionare per Chiara e Rebecca Brugnoli per la prima alla Scala di Milano. Umberto e Marta nel frattempo decideranno di non informare Adelaide delle imminenti nozze tra Rosa e Marcello. Odile non sarà per nulla d’accordo e confesserà a sua madre la verità.

Adelaide affronta Marcello (e saranno di nuovo dolori)

Ettore e Greta metteranno in atto un piano rischioso per entrare in possesso della foto ancora tra le mani di Matteo. Adelaide affronterà Barbieri con una richiesta più simile a un diktat. Marcello sarà molto turbato dall’imposizione di Adelaide, anche se per nulla intenzionato ad assecondarla (che vorrebbe dire rinunciare al matrimonio).

Rosa invece sarà più possibilista. La giornalista si mostrerà pronta a fare un passo indietro e a rimandare il giorno del fatidico sì. Matteo intanto non troverà più la foto ricordo di sua madre mentre le rivelazioni di Odile spingeranno la contessa a compiere un gesto estremo.