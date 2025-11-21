La Vita in Diretta si ferma oggi 21 novembre: perché Matano non va in onda

Rai 1 ha cambiato programmazione: oggi non va in onda la puntata de La Vita in Diretta. Ecco cosa ci sarà al suo posto.

La programmazione di Rai viene stravolta nella giornata di oggi 21 novembre. La puntata de La Vita in Diretta, il tv show pomeridiano condotto da Alberto Matano, non va in onda. Il programma è stato infatti costretto a uno stop forzato.

La Vita in Diretta si ferma oggi

Nonostante il cambio programmazione del palinsesto, Rai 1 è riuscito a conservare la messa in onda de La Volta Buona di Caterina Balivo, che sarà regolarmente trasmesso alle ore 15.05. Subito dopo ci sarà come sempre una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, alle ore 15.10. Il programma che è stato però coinvolto in questo cambiamento è proprio La Vita in Diretta, che cede il suo spazio alla diretta di Tennis. Dalle 15.55 va infatti in onda la semifinale della Coppa David, che occuperà l’intera fascia pomeridiana fino al termine dell’incontro.

Il tennis sarà interrotto solo quando andrà in onda il Tg1 delle 18, seguito dalla striscia di CIS Viaggiare Informati alle 18.07. Alle 18.10 riprenderà invece la Coppa David fin quando non sarà conclusa la semifinale. Un evento sportivo che catturato l’interesse della Rai: il palinsesto ha infatti preferito dargli ampio spazio, anche se per farlo sacrificherà l’intero pomeriggio di Rai 1, che è sicuramente il più seguito.

Fiorello e la battuta sulla Coppa Davis

Si tratta di un evento super atteso che ha fatto parlare anche Fiorello, nella sua Pennicanza, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2. Il comico siciliano ha infatti parlato del fatto che la Rai avrebbe comprato i diritti solo delle fasi finali della competizione, che partono nel pomeriggio di domani. “Prima insultano Sinner perché rinuncia ad andare alla Coppa Davis e poi prendono solo le semifinali?“, ha detto lui.

Alberto Matano assente, Mediaset trionfa

Altre voci dicono che lo stop de La Vita in Diretta, Gianluigi Nuzzi con Dentro La Notizia potrebbe avere la meglio. Il programma Mediaset sta infatti provando a recuperare terreno. Nuzzi ha ad esempio mandato in onda, nella giornata di ieri, un’esclusiva importante, cioè l’intervista ad Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Oggi 21 novembre, il tv show di Canale 5 potrebbe quindi vedere gli ascolti trionfare, soprattutto perché Matano sarà assente dal palinsesto Rai.