Com’è finito il Commissario Ricciardi e dove rivedere tutte le puntate

Il commissario Ricciardi continua a fare i conti con il suo dono che gli rende la vita infelice. Tutta la sua vita è stata condizionata dalla capacità di sentire e vedere gli ultimi pensieri dei morti di morte violenta e, questo “fatto”, lo ha reso un uomo triste, solitario ma anche profondamente empatico. Il finale della terza stagione de Il commissario Ricciardi conferma l’infelicità a cui è destinato il personaggio interpretato da Lino Guanciale.

Con la felicità ad un passo, quando sta finalmente per coglierla, accade qualcosa che gliela strappa nuovamente facendo ripiombare Luigi Alfredo Ricciardi nell’infelicità e nella malinconia. Ricciardi, così, torna ad essere un uomo introverso, preferendo la solitudine alla compagnia in modo da evitare di stare ulteriormente male. Tutte caratteristiche che, tuttavia, non gli fanno perdere quell’umanità e correttezza che lo contraddistinguono e che non ha perso neanche nell’ultimo, tragico episodio della terza stagione.

L’epilogo della terza stagione de Il commissario Ricciardi e dove rivedere tutte le puntate

Nell’ultima puntata della terza stagione, Il commissario Ricciardi ha vissuto la gioia più grande, ma anche un grandissimo dolore. La nascita della prima figlia, Marta, si trasforma in una tragedia. L’amatissima Enrica con cui era riuscito a coronare il suo sogno d’amore è deceduta durante il parto lasciando un vuoto immenso nel cuore di Ricciardi diviso tra il dolore per la prematura scomparsa della donna che ha sempre amato e la responsabilità della piccola Marta che dovrà crescere da solo.

Un finale triste, drammatico che Lino Guanciale ha magistralmente interpretato trasmettendo ai telespettatori di Raiuno tutto il dolore provato, in quel momento, dal suo personaggio.

Una fiction, quella de Il commissario Ricciardi, che si conferma come una delle migliori prodotte dalla Rai che è disponibile sul sito Raiplay o sull’apposita piattaforma. Oltre alle puntate della terza stagione che si è appena conclusa, su Raiplay si possono rivedere anche tutte le puntate delle prime due stagioni.

Il futuro de Il commissario Ricciardi: cosa potrebbe accadere nella quarta stagione

Il successo ottenuto dalla terza stagione induce a credere che Il Commissario Ricciardi possa avere un futuro sulla Rai. In previsione di una futura stagione, Ricciardi potrebbe affrontare la paura che la piccola Marta possa aver ereditato il suo dono che lui, a sua volta, aveva ereditato dalla madre. Le nuove puntate potrebbero essere ispirate da tre, nuovi romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni ovvero Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi, Soledad. Un dicembre del commissario Ricciardi e Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi.

Le condizioni per realizzare una nuova stagione de Il commissario Ricciardi ci sono tutte. Tutto, però, potrebbe dipendere da Lino Guanciale, un attore a cui non piace interpretare per troppo tempo lo stesso personaggio ma Ricciardi è uno di quei personaggi a cui è fortemente legato e Rai Fiction sarebbe pronta a rinnovare la serie per un’altra stagione.