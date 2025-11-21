Le anticipazioni de Il Commissario Ricciardi: aspetta un figlio, ma una donna del passato irrompe nella sua vita

L’amata serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni è tornata in tv, cosa accadrà nell’ultima puntata: il colpo di scena

Lunedì 24 novembre andrà in onda l’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi, la terza stagione della fortunata serie televisiva di Rai1 sta per finire e in tanti si chiedono cosa accadrà e come ci saluterà il personaggio. Al momento questo nuovo capitolo ha regalato molte emozioni, con il protagonista che ha iniziato a viversi la storia d’amore con Enrica, trovando finalmente la felicità.

La serie si conferma uno strepitoso successo, ha infatti registrato ascolti importanti, dimostrando di essere molto seguita dal pubblico. Ma cosa dicono le anticipazioni? Cosa accadrà nell’ultima puntata?

Anticipazioni ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 3

Fino a questo momento abbiamo visto il commissario Ricciardi trovare finalmente la felicità, lasciandosi andare e vivendo l’amore nei confronti di Enrica senza più indugi. Per lui non è stato semplice confessare alla donna che ama la maledizione che si porta dietro, che è anche il motivo per cui nelle precedenti stagioni è sempre stato restio a lasciarsi andare con lei.

Enrica all’inizio non ha accettato questo suo “lato oscuro” e ha deciso di allontanarsi, salvo poi tornare da lui. La coppia finalmente si sposa con una cerimonia dove erano presenti tutte le persone care, come il brigadiere Maione, il dottor Modo e Nelide, che è stata un po’ il “cupido” dei due neosposi. La giovane aspetta una figlia, ma stando a quanto raccontato da Maurizio De Giovanni nei suoi romanzi, la felicità della coppia durerà poco. Sebbene al momento non abbiamo visto nulla riguardo al loro destino.

Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi sappiamo che Livia tornerà nella sua vita, lui sarà preoccupato per la sua dipendenza dall’alcol e per il fatto che sia vittima dell’Ovra. Nell’ultimo appuntamento, dal titolo Il pianto dell’alba, vedremo il commissario alle prese con un delitto inaspettato, la sospettata principale sarà Livia Lucani, di cui non si hanno notizie dopo l’omicidio di Manfred. Il protagonista non riuscirà a credere che possa essere proprio lei la colpevole di un crimine tanto efferato. Ora bisognerà capire se Luigi Alfredo farà luce su quest’omicidio, scagionando così la sua amica.

E intanto, mentre cresce l’attesa per la prossima e ultima puntata de Il Commissario Ricciardi, il popolo del web si è scatenato nelle varie fanpage dedicate alle serie, in tanti sono delusi dalla durata di solo 4 puntate. C’è chi ha definito questa serie, dopo Montalbano, il miglior prodotto della Rai. È indubbio che il racconto sia piaciuto moltissimo, i romanzi di De Giovanni sono stati un successo ed era inevitabile che anche la trasposizione televisiva lo fosse.