Alla presentazione della fiction Rai per il 2024/25 non si è fatta menzione de Il Commissario Ricciardi 3 e di quando andrà in onda. Eppure, le riprese della terza stagione della serie tv in costume di Raiuno e RaiPlay si sono concluse a maggio e ora si è in post-produzione. La conferma è giunta direttamente dal protagonista Lino Guanciale, ospite del Giffoni Film Festival.

Quando esce Il Commissario Ricciardi 3?

“La nuova stagione del Commissario Ricciardi arriverà nella seconda parte del 2024/2025, abbiamo finito di girare a fine maggio e ora è tutto in post produzione”: queste le parole di Guanciale, che conferma quindi la presenza nei palinsesti futuri di Raiuno dei nuovi episodi (quattro per la precisione) della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Il fatto che la serie non sia stata inserita nei palinsesti Rai non deve far temere: questi si sono concentrati soprattutto sull’autunno 2024, con qualche anticipazione relativa all’inverno 2025. È molto probabile che, se la post-produzione sarà conclusa in tempo, Il Commissario Ricciardi 3 vada quindi in onda nei primi mesi del 2025, a due anni dalla trasmissione della seconda stagione.

Le anticipazioni de Il Commissario Ricciardi 3

Al giovane pubblico di Giffoni Guanciale ha anticipato i temi della nuova stagione:

“Sarà la stagione più completa, quella della svolta, quella in cui l’evoluzione di Ricciardi si compie e il processo di avvicinamento alle persone, nonostante il suo pessimo carattere, si realizza. È anche la stagione dagli esiti più dolorosi, ma forse anche per questo è molto vicina alle difficoltà emotive di tutti, c’è una confessione importante e un matrimonio, momento tra i più significativi”.

La nuova stagione della fiction, prodotta da Rai Fiction, Clemart e Rai Com e diretta da Gianpaolo Tescari (già dietro la macchina da presa della seconda stagione), sarà ambientata nella Napoli del 1934, in clima di tensione crescente che riguarderà anche i personaggi principali, in primis proprio Ricciardi che, però, sarà impegnato anche nelle consuete indagini, portate avanti grazie al suo dono di vedere le vittime e sentirne le ultime parole.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Proprio questo segreto sarà al centro di un’importante confessione, che il protagonista farà all’amata Enrica (Maria Vera Ratti), con cui è in procinto di convolare a nozze. La gioia per Ricciardi dovrebbe però durare poco: se la serie seguirà gli sviluppi dei libri da cui è tratta, proprio Enrica uscirà drammaticamente di scena, non primaperò di aver reso Ricciardi padre.

Da che libri è tratto Il Commissario Ricciardi 3?

La terza stagione della serie è tratta dai romanzi “Per mano mia”, “Il purgatorio dell’angelo” e “Il pianto dell’alba” (ed. Einaudi), ma anche dal racconto “I vivi e i morti”, quest’ultimo trasformato anche in un comic-book con testi di Alessandro Di Virgilio e disegni di Emanuele Gizzi. Così facendo, restano fuori dall’adattamento televisivo due romanzi, “Caminito” e “Soledad”, oltre ad alcuni racconti.